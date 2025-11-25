Liệu em có đến cùng mùa đông?

Anh hy vọng gặp một cô gái biết lắng nghe, biết yêu thương vừa đủ, không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành.

Trời mấy hôm nay trở lạnh, anh lại muốn viết vài dòng lên VnExpress, hy vọng giữa rất nhiều người xa lạ, anh có thể gặp một cô gái cùng tần số, cùng mong muốn tìm một điều gì đó dịu dàng trong mùa đông này. Anh cao 1m72, nặng 66 kg, tính tình hiền, trầm ổn và dễ nói chuyện. Anh cũng đi tập gym đều đặn nên thân hình cân đối, khỏe khoắn. Không quá nổi bật nhưng được mọi người nhận xét là, sống chỉn chu, sạch sẽ và chân thành.

Thời sinh viên, anh vừa đi học vừa đi làm. Ra trường lại tiếp tục làm việc trong môi trường kỹ thuật khá khô khan và hầu như không có nữ giới, nên anh chưa có nhiều cơ hội để tìm bạn gái. Hiện tại anh công tác tại một công ty nhà nước, thu nhập khoảng 3xx triệu đồng/năm. Công việc ổn định, cuộc sống cũng đã yên, chỉ còn thiếu một người để cùng sẻ chia. Nếu hợp nhau, anh mong trong một hai năm tới có thể tiến đến hôn nhân, xây dựng một mái ấm bình yên cho cả hai. Anh mong em và anh ở gần nhau, để chúng ta thuận tiện gặp gỡ và tìm hiểu, cũng để sau này qua lại gia đình hai bên thuận lợi hơn.

Anh hy vọng gặp một cô gái biết lắng nghe, biết yêu thương vừa đủ, không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Một người để cùng nhau đi qua những ngày lạnh, cùng uống tách cà phê nóng, cùng kể nhau nghe những chuyện nhỏ bé nhưng khiến cả hai thấy gần nhau hơn. Một người để anh muốn trở về sau mỗi ngày dài.

Nếu em cũng tin rằng yêu thương không cần ồn ào mà vẫn có thể chạm đến tim, thì có lẽ chúng ta đã có chung một điều rồi.

Chỉ cần một lời chào nhẹ, biết đâu mùa đông năm nay sẽ ấm hơn tất cả những mùa trước. Nếu em cũng muốn làm quen, anh sẽ rất vui được nhận thư từ em.

