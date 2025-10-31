Liệu đây có phải nơi tình yêu bắt đầu

Gửi anh - người đàn ông phía bên kia, khi anh đọc dòng tâm thư này cũng là lúc em đã sẵn sàng mở lòng cho mối quan hệ mới.

Anh đừng ngại ngùng, hãy gửi thư cho em để chúng mình có thể tìm hiểu thêm về nhau nhé. Em xin nói đôi nét về bản thân mình trước.

Em không phải là người phụ nữ quá tài giỏi hay chỉn chu. Em khá hòa đồng và sống nội tâm; những gì em thể hiện ra bên ngoài thường là sự phản chiếu chân thật của cảm xúc trong lòng. Đôi khi em cũng hơi nóng tính, nhưng khi mọi chuyện qua đi thì mọi thứ lại trở về bình thường. Em là người thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Mong rằng anh cũng là người chân thành và cởi mở như em, để chúng mình có thể đồng lòng cùng nhau.

Em từng trải qua cuộc sống hôn nhân và hiện đã có một nhóc con. Mong rằng điều này sẽ không trở thành rào cản giữa hai ta. Em đang sống một mình, đôi khi cũng thấy rất cô đơn. Em chờ thư từ anh.

