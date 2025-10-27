Liệu đây có phải nơi tình yêu bắt đầu?

Em từng đổ vỡ hôn nhân, hơn bảy năm trôi qua đã không tìm hiểu ai hay dám mở lòng với mối quan hệ nào mới.

Từng đổ vỡ nên em rất ngại việc làm quen người nào đó để tìm hiểu. Mong anh có cùng hoàn cảnh để chúng mình có thể thẳng thắn chia sẻ với nhau nhiều điều hơn anh nhé.

Em không phải người giỏi ăn nói, cũng không biết chia sẻ thế nào để anh có thể hiểu được hết con người của em. Em là người khá là thật thà, thẳng tính nên đôi lúc có thể lời nói của em dễ mất lòng và gây hiểu lầm.

Em có một bé trai, công việc của em đã ổn định và lo toan được mọi thứ cho cuộc sống của hai mẹ con sau này. Em lên đây chỉ mong rằng tìm cho mình được mối quan hệ nghiêm túc để tìm hiểu rồi cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy trông gai phía trước.

Hy vọng qua những lời chia sẻ kia, anh sẽ hiểu được phần nào tính cách của em. Đừng ngại ngùng mà gửi thư cho em, chúng mình qua đó tìm hiểu nhau thêm anh nhé.

