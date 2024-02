Liệt tủy do ngã khi dọn nhà đón Tết

Hà NộiĐang dọn nhà đón Tết, người đàn ông 49 tuổi ngã từ trên cao khiến cột sống bị chấn thương nghiêm trọng, liệt tủy, phải cấp cứu.

Bác sĩ Trần Quang Dũng, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân nhập viện rạng sáng 28 Tết trong tình trạng đau đớn, mất vận động. Ê kíp chẩn đoán người bệnh bị chấn thương cột sống, liệt tủy hoàn toàn.

Ê kíp khoa Ngoại Thần kinh - Viện Thần kinh thực hiện kỹ thuật giải ép, cố định cột sống bằng nẹp vít qua cuống. Sau can thiệp, bệnh nhân dần hồi phục.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện các công việc chuẩn bị cho Tết. Việc té ngã do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, rất dễ gây ra các chấn thương xương, cột sống, chấn thương bụng kín, tổn thương các tạng như lá lách, gan, thận, ruột non, ruột già, bàng quang, thậm chí tử vong.

Thúy Quỳnh