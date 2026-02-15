Liên tục 7 năm vay tiền mua đất khiến chúng tôi mệt mỏi

May mắn là tiền bố mẹ cho mượn nên không phải thế chấp và trả lãi vay như ngân hàng nhưng thực sự rất mệt.

Bảy năm, vợ chồng tôi trả dần được 800 triệu đồng. Vợ chồng tôi, từ lúc lấy nhau về đã sống cùng bố mẹ chồng. Chúng tôi ở thành phố, chi phí các thứ kha khá. Vợ chồng tôi rất cố gắng trong suốt giai đoạn vừa rồi để có thể vừa nuôi dạy con vừa đi làm, vừa tiết kiệm. Nợ là chúng tôi mượn của bố mẹ để bù đủ số tiền mua đất cách đây 7 năm. Đúng ra chúng tôi đã dứt nợ nhưng bàn cùng nhau, mượn thêm lần nữa để mua thêm đất khác. Lúc đó, chúng tôi nghĩ là mua để đó xem như tiền để sau này cần thì bán lấy mà xoay xở công việc. Nhưng thú thật, sau ngần ấy năm, tuy không dài nhưng phải tích lũy tiền để mỗi năm trả 100 hoặc 200 triệu cũng khiến vợ chồng tôi khá vất vả. Đặc biệt là khi phải chăm hai đứa bé ở thành phố lớn.

Mấy hôm nay, Tết đến rồi, chắt góp được 100 triệu gửi lại bố mẹ nhưng vẫn còn nợ tận 300 triệu. May mắn là tiền bố mẹ cho mượn nên không phải thế chấp và trả lãi vay như ngân hàng nhưng thực sự rất mệt.

Hiện tại, ngoài số nợ như trên, vợ chồng tôi có tài sản riêng là ba miếng đất. Bên vợ cho riêng vợ mấy công đất, bên chồng thì bố mẹ có khoảng 3.000 - 4.000 mét vuông đất ở thành phố. Hết Tết này, vợ chồng tôi định là bán một miếng đất để dứt nợ, số còn lại để dành làm công việc (nếu cần) và dự phòng. Như vậy cho khỏe người. Thấy tội hai đứa nhỏ nhà chúng tôi quá.

