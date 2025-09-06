Liên tiếp thuê 6 ôtô đem cầm cố

Lâm ĐồngTrần Văn Hải, 35 tuổi, bị cáo buộc làm giả giấy tờ, chiếm đoạt 6 ôtô gần 5 tỷ đồng bằng cách thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Hải (trú phường Bắc Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Trần Văn Hải (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, Hải đã thuê 6 ôtô tự lái của người dân tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP HCM với tổng giá trị ước tính gần 5 tỷ đồng. Sau đó, anh ta làm giả giấy đăng ký xe và giấy ủy quyền, mang đi cầm cố lấy 3,55 tỷ đồng.

Hải khai đã tiêu xài, trả nợ và đánh bạc hết số tiền này.

Vụ việc bị phát hiện sau khi một bị hại ở xã Đức Lập gửi đơn tố cáo Hải vào ngày 22/8. Cơ quan điều tra vào cuộc, xác định Hải còn lừa thêm những người khác.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tư Huynh