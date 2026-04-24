Liên tiếp gây ra hơn 20 vụ trộm tại bệnh viện ở Đà Nẵng

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ Trần Duy Khoa (47 tuổi, có 4 tiền án) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
Từ đầu tháng 4, từ 23h đêm đến rạng sáng hôm sau, lợi dụng lúc bệnh nhân và người nhà ngủ say, Khoa lẻn vào các phòng bệnh tại tìm điện thoại hoặc ví tiền để lấy trộm.
Rạng sáng 23/4, sau khi đột nhập Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam lấy trộm 3 điện thoại (iPhone 14 Pro Max, Redmi, Oppo), Khoa mang đi tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận trong chưa đầy một tháng đã thực hiện hơn 20 vụ trộm, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.
Cảnh sát thu giữ tại chỗ 9 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xác định thêm các nạn nhân. Các cơ sở y tế Khoa nhắm đến là Bệnh viện Tâm Trí, Sản Nhi, các trung tâm y tế tại phường Điện Bàn, xã Thăng Bình, Đại Lộc.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân tại các cơ sở y tế cần nâng cao cảnh giác, không để tài sản giá trị gần cửa ra vào hoặc nơi công cộng, đặc biệt là vào khung giờ muộn để tránh bị kẻ gian lợi dụng.
