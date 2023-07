Liên quan vụ Việt Á, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị cách chức

Ông Nguyễn Văn Dũng, 57 tuổi, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, vừa bị cách chức do để cấp dưới sai phạm trong đấu thầu liên quan vụ Việt Á, gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng bị cách chức Giám đốc Sở Y tế Cà Mau. Ảnh: An Minh

Trước đó vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt giam Đặng Hải Đăng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Hồ Quang Nhu, Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ (CDC tỉnh) và Lê Ngọc Định, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế) do Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2020 đến 10/2021, Sở Y tế và CDC Cà Mau, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện 11 gói thầu mua máy móc, thiết bị và hóa chất của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á phục vụ phòng chống Covid-19, với tổng giá trị hơn 49 tỷ đồng.

Các bị can Định, Đăng và Nhu bị xác định không thực hiện đúng quy trình đấu thầu mua kít xét nghiệm; không bảo đảm công bằng, minh bạch... Điều này dẫn đến Sở Y tế mua kít xét nghiệm với giá cao, gây thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng; CDC Cà Mau gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Dũng quê huyện Đầm Dơi, có trình độ bác sĩ chuyên khoa 2, làm quyền Giám đốc Sở Y tế Cà Mau từ tháng 8/2018.

An Minh