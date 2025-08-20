Liên quân do Mỹ dẫn đầu 'hạ sát thủ lĩnh cấp cao IS'

Liên quân do Mỹ dẫn đầu được cho là đã hạ sát Salah Numan, thủ lĩnh cấp cao của IS, trong một cuộc đột kích ở tây bắc Syria.

"Các lực lượng liên quân đã đột kích ngôi nhà ở thị trấn Atme" thuộc tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nhắm vào Salah Numan, truyền thông Syria ngày 20/8 dẫn nguồn tin an ninh cho hay. Numan, quốc tịch Iraq, là một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây cũng là một trong những thành viên nguy hiểm nhất bị truy lùng vì liên quan việc xây dựng và sử dụng các phần tử IS hoạt động ngầm ở Syria, nguồn tin cho hay.

Theo truyền thông Syria, Numan sống tại ngôi nhà ở thị trấn Atme cùng gia đình. Các binh sĩ liên quân đã bắn chết Numan khi ông này nhảy khỏi ban công.

Ngôi nhà ở thị trấn Atme, tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đột kích ngày 20/8. Ảnh: AFP

Tình báo Iraq dẫn đầu chiến dịch nhắm vào Numan. Những người vợ của Numan đã bị bắt.

Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết Numan là em trai của một thủ lĩnh cấp cao IS, người bị hạ sát hồi năm 2020 trong cuộc không kích của liên quân tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện chưa lên tiếng về cuộc đột kích ở tây bắc Syria. Tuy nhiên, ba nhân chứng, trong đó có Mohammed al-Sheikh, chủ ngôi nhà, cho hay đã nghe thấy âm thanh máy bay và tiếng súng ngay vào khoảng 2h30.

Al-Sheikh kể rằng khi ra ngoài kiểm tra, ông bị lực lượng liên quân ra lệnh đầu hàng. Họ bịt mắt gia đình ông, dẫn đi và lấy thông tin cá nhân, bao gồm cả dấu vân tay.

Người hàng xóm Abdel-Qader al-Sheikh cho biết Numan đã sống ở ngôi nhà trên suốt hai năm, đồng thời khẳng định "chúng tôi không liên quan gì đến anh ta".

Liên quân do Mỹ dẫn đầu thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ở Idlib nhằm vào các thành viên IS, trong đó có cuộc đột kích được công bố vào tháng 6. Một số cựu thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt tại tỉnh này.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đánh bại IS vào năm 2017. Hai năm sau, lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn công phá và kiểm soát thành trì cuối cùng của IS tại Syria.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào quân đội và cảnh sát Iraq. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, khoảng 1.500-3.000 tay súng IS đang có mặt tại Iraq và Syria.

Huyền Lê (Theo AFP)