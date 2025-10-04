Liên minh lao động Mỹ khởi kiện, kêu gọi chặn áp phí visa H1B

Liên minh công đoàn, doanh nghiệp đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ nhằm ngăn chính quyền Trump áp phí 100.000 USD với thị thực H1B.

Một liên minh gồm công đoàn, chủ lao động từ nhiều ngành nghề và một số nhóm tôn giáo tại Mỹ hôm 3/10 đệ đơn lên tòa án liên bang ở San Francisco, kêu gọi tòa "ngăn chặn ngay lập tức" việc áp dụng mức phí 100.000 USD cho đơn xin cấp visa H1B.

Nhóm này lập luận khoản phí là bất hợp pháp, cho rằng Tổng thống Donald Trump không có quyền đơn phương thay đổi cơ chế pháp lý về thị thực và không thể áp thuế hay khoản phí mới. Họ nhấn mạnh những quyền đó được Hiến pháp Mỹ quy định chỉ thuộc về quốc hội.

"Sắc lệnh của chính quyền biến chương trình visa H1B thành hệ thống 'nộp tiền để được tham gia' hoặc buộc doanh nghiệp xin miễn trừ 'vì lợi ích quốc gia', vốn được Bộ trưởng An ninh Nội địa cấp tùy ý. Điều này mở đường cho tình trạng thực thi quy định một cách chọn lọc và tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng", đơn kiện có đoạn.

Hành khách xếp hàng ở sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 24/5. Ảnh: AFP

Nhóm khởi kiện thêm rằng quy định mới về mức phí thị thực H1B còn cản trở sự đổi mới, tăng trưởng kinh tế ở Mỹ. "Bệnh viện sẽ mất nhân viên y tế, các nhà thờ mất mục sư, lớp học mất giáo viên, trong khi các ngành công nghiệp trên khắp đất nước có nguy cơ mất những người đóng góp chủ chốt cho công cuộc đổi mới", liên minh cho hay.

Chính quyền Trump chưa bình luận về động thái.

Đơn kiện là thách thức pháp lý đầu tiên đối với sắc lệnh mà Tổng thống Trump ban hành ngày 19/9, giữa lúc Nhà Trắng tiếp tục tìm cách siết chặt chính sách nhập cư vào Mỹ. Chương trình thị thực H1B cho phép doanh nghiệp Mỹ thuê lao động nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn cao, đặc biệt là ngành công nghệ vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực này.

Trước khi mức phí mới có hiệu lực từ 0h ngày 21/9, các doanh nghiệp Mỹ tài trợ visa H1B cho lao động nước ngoài chỉ nộp khoảng 2.000-5.000 USD với mỗi đơn xin cấp, tùy theo quy mô công ty và các yếu tố khác.

Mỹ hiện cấp khoảng 85.000 thị thực H1B mỗi năm theo hình thức xổ số. Ấn Độ chiếm khoảng 75% số visa được cấp.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)