Liên minh DTS ra mắt dự án không gian số DxSpace

Liên minh DTS ra mắt dự án DxSpace - không gian công nghệ số đặt con người làm trung tâm, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam.

Chương trình phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam là một trong những mục tiêu trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số Việt Nam. Trong đó quan điểm thể hiện xuyên suốt và nhất quán là "chuyển đổi số cần đặt người dân làm trung tâm".

Nhận thấy xu hướng công nghệ nổi bật hiện nay, các doanh nghiệp, startup công nghệ đang chạy đua với thời gian để nghiên cứu và tạo ra các giải pháp, ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng lên của các chính phủ, các doanh nghiệp, người dùng...

Sự chuyển biến và phát triển mạnh mẽ của công nghệ mang đến cơ hội lớn nhưng đồng thời đặt ra thách thức đối với người dùng trên môi trường số. Từ thực trạng đó, Liên minh Chuyển đổi số DTS đã khởi xướng dự án DxSpace - không gian công nghệ số đặt con người làm trung tâm với các giải pháp cung cấp kiến thức số, văn hóa số và kỹ năng số. Từ đó hiện thực hóa ba sứ mệnh dự án đặt ra là phát triển cộng đồng công dân số chuẩn mực, huy động liên minh nguồn lực và xây dựng nền tảng hỗ trợ cộng đồng startup.

"Trong mọi việc chúng tôi làm, chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ sinh ra để phục vụ con người. Chúng tôi tin vào tầm nhìn DxSpace trở thành không gian công nghệ số đặt con người làm trung tâm", ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS cho biết.

Ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS. Ảnh: DTS.

Dự án DxSpace được định hướng lộ trình phát triển giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Theo đó, dự án sẽ phát triển 6 giải pháp công nghệ có tính chất định hình các tổ chức đặt con người làm trung tâm. Trong đó bao gồm di động và định vị (Mobile and Geolocation), sinh trắc học (Biometrics), trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn (AI and Big Data), công nghệ truyền thông xã hội cân bằng phần xã hội và phần truyền thông (Balance Social Media), nơi làm việc thông minh (Smart workplaces), chuỗi khối và Internet vạn vật (Blockchain and IoT).

Năm 2021, dự án mở đầu bằng việc tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ Blockchain, một trong những công nghệ tiềm năng trong việc phát triển những ứng dụng phi tập trung đặt người dùng làm trung tâm.

Hiện nay, Blockchain nhận nhiều sự quan tâm của cả thế giới, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia có độ quan tâm cao nhất. Đây được đánh giá là công nghệ mới mẻ và có tiềm năng phát triển rất lớn.

Ông Linh Nguyễn - Giám đốc nền tảng Liên minh DTS. Ảnh: DTS.

Trong giai đoạn 2021-2022, DxSpace tập trung vào ba hoạt động trọng tâm. Cụ thể gồm xây dựng các chương chương trình, hoạt động truyền thông, diễn đàn, talk show, game show... chủ đề về công nghệ Blockchain và tiềm năng ứng dụng trong đời sống. Hỗ trợ cộng đồng startup Blockchain Việt Nam trong việc định hướng thiết kế các giải pháp Blockchain đặt con người làm trung tâm, mang lại giá trị cho người sử dụng và xã hội. Đồng thời liên kết, huy động nguồn lực từ các đối tác, các chuyên gia, xây dựng các câu lạc bộ, liên minh Blockchain, để phát triển các chương trình hỗ trợ cho cộng đồng người dùng và startup.

Bên cạnh đó, thông qua dự án DxSpace, Liên minh DTS cũng chú trọng đến các chiến lược Liên minh chia sẻ giá trị. DTS tập trung vào chiến lược truyền thông nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng người dùng và truyền cảm hứng thu hút các chuyên gia, các nhà phát triển, startup Blockchain. Cùng với các đối tác phát triển Liên minh Blockchain hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp về phương thức huy động nguồn vốn, hỗ trợ hạ tầng, truyền thông trong nước và quốc tế, phát triển người dùng...

Liên minh Chuyển đổi số DTS là cộng đồng tập hợp những cá nhân, tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ số, công nghệ số... cùng chung sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng người dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chuyển đổi số để nâng cao năng lực trong nền kinh tế số.

Hiện tại, tổ chức này đã trở thành đối tác chiến lược với các hiệp hội ngành nghề, đơn vị truyền thông, tổ chức giáo dục, viện nghiên cứu và các công ty công nghệ lớn cả trong nước và quốc tế. Qua đó, Liên minh DTS hướng đến xây dựng hệ sinh thái ứng dụng công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp thời kinh tế số.

Dự án DxSpace được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị hiện tại, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện nền tảng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Bảo Khánh