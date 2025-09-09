Liên minh DTS bổ nhiệm nhân sự phụ trách mảng bán dẫn

Trung tâm DTS Semiconductor thuộc DTS Group bổ nhiệm ông Trương Gia Khánh làm Giám đốc điều hành, hướng đến đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn cho thị trường đến năm 2035.

Trung tâm ra mắt ngày 20/8. Đơn vị được định vị là hạt nhân thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng bán dẫn trong nước, đồng thời kết nối với chuỗi cung ứng quốc tế. Ông Trương Gia Khánh được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, dẫn dắt đội ngũ và phát triển quan hệ hợp tác trong và ngoài nước. Ông Khánh trước đó giữ chức Giám đốc kinh doanh DTS Group kiêm Giám đốc điều hành DTS Foundation

Theo đại diện DTS, việc hình thành trung tâm là bước đi chiến lược trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn như một trụ cột của nền kinh tế số. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, nghiên cứu bán dẫn của khu vực, gắn với chương trình phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Ông Trương Gia Khánh, Giám đốc điều hành Trung tâm DTS Semiconductor. Ảnh: DTS Group

Ngành bán dẫn thế giới đang tăng trưởng nhanh, dự báo đạt quy mô hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Tốc độ mở rộng này tạo ra cơ hội lớn cho các quốc gia tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi nhu cầu chip cho điện tử tiêu dùng, ôtô thông minh và IoT ngày càng tăng.

Việt Nam được đánh giá là điểm đến tiềm năng nhờ lợi thế vị trí địa lý, lực lượng lao động trẻ và chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao. Các tập đoàn lớn như Intel, Samsung, Amkor đã đầu tư quy mô lớn, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh này, Trung tâm DTS Semiconductor định hướng xây dựng năng lực nghiên cứu và thử nghiệm chip ở quy mô phù hợp với thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Đơn vị cũng đặt mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu công nghệ lõi. Bên cạnh đó là mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tiếp cận các thị trường mới nổi đang có nhu cầu cao về giải pháp bán dẫn.

Ông Trương Gia Khánh cho biết, trung tâm không chỉ đặt mục tiêu tham gia thị trường toàn cầu mà còn chú trọng phát triển các giải pháp chip phù hợp với nhu cầu bản địa. "Trong mục tiêu này, nhân sự chính là tài sản lớn nhất. Chúng tôi đầu tư bài bản vào đào tạo, xây dựng văn hóa học hỏi liên tục và kết nối các chuyên gia hàng đầu, để trung tâm trở thành nơi hội tụ chất xám và đổi mới", ông Khánh nói.

Hoài Phương