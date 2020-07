Liên lạc miễn phí trên app giao dịch chứng khoán VNDirect

Công ty Chứng khoán VNDirect ra mắt tính năng gọi điện, chat trên mobile app giúp tiết kiệm chi phí cuộc gọi tư vấn cho nhà đầu tư, chuyên viên chăm sóc.

Sự phát triển của công nghệ trong thời đại 4.0 đã tạo ra nhiều ứng dụng gọi điện, chat trực tuyến miễn phí, mang lại thuận tiện cho người dùng. Mới đây, Công ty Chứng khoán VNDirect ra mắt tính năng gọi điện, chat miễn phí được tích hợp ngay trong ứng dụng giao dịch chứng khoán. Đây là một trong các tính năng mới của hệ thống chăm sóc khách hàng D-Link tại VNDirect

Cụ thể, nhà đầu tư và nhân viên chăm sóc tài khoản có thể gọi điện, chat, gửi tin nhắn thông thường hoặc tin nhắn kèm ảnh, video, tài liệu văn bản qua tính năng liên lạc trực tuyến trên ứng dụng. Đồng thời, thông tin trao đổi được lưu trữ đầy đủ trong lịch sử liên lạc nhằm dễ dàng tra cứu khi cần.

Với tính năng này, bên cạnh những tính năng cơ bản thường có trên các ứng dụng giao dịch như theo dõi bảng giá, đặt lệnh, tra cứu sổ lệnh và danh mục chứng khoán, tham chiếu đồ thị và thông tin doanh nghiệp, giờ đây, nhà đầu tư hoàn toàn có thể liên lạc nhanh và kịp thời với chuyên viên chăm sóc tài khoản ngay khi đang thao tác giao dịch trên ứng dụng di động (mobile app).

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về người chăm sóc tài khoản, ứng dụng này sẽ ngay lập tức đồng bộ thông tin mới để đảm bảo thuận tiện và an toàn nhất cho khách hàng. Nhà đầu tư cũng yên tâm hơn khi liên lạc qua app giao dịch do đã được công ty xác thực danh tính người liên lạc, đồng thời nội dung trao đổi cũng đảm bảo tính bảo mật cao, do không cần thông qua ứng dụng liên lạc trung gian khác.

Tính năng gọi điện, chat miễn phí được tích hợp ngay trong ứng dụng giao dịch chứng khoán. Theo đại diện Khối Kinh doanh số VNDirect, hàng tháng trung bình mỗi nhân viên chăm sóc tài khoản tại VNDirect tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn hoặc đoạn chat với khách hàng. Tính năng mới này sẽ giúp cả nhân viên chăm sóc và khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời mang lại sự tiện lợi và tính bảo mật cao. Liên tục cải tiến công nghệ là chìa khóa nên tạo sự khác biệt Với thế mạnh công nghệ được khẳng định trong 14 năm qua, lãnh đạo VNDirect nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng và quyết tâm của doanh nghiệp trong việc liên tục hoàn thiện nền tảng công nghệ, sáng tạo các tính năng mới phục vụ đắc lực quá trình đầu tư của khách hàng. Tháng 7/2019, ứng dụng VNDirect Stock trading ra mắt bảng giá giao dịch chứng quyền. Tháng 8/2019, công ty giới thiệu tính năng đặt lệnh trái phiếu, theo dõi danh mục và sổ lệnh trái phiếu trên app. Trong tháng 1/2020, ứng dụng VNDirect Stock trading cập nhật tính năng cho phép giao dịch chứng chỉ quỹ trên di động. Tháng 7/2020, VNDirect cho ra mắt tính năng chat trên app giao dịch và dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp tính năng gọi điện trực tuyến trong tháng 8/2020, giúp tiết kiệm chi phí cuộc gọi tư vấn cho chính nhà đầu tư và chuyên viên chăm sóc. Đặt mục tiêu trở thành một trong những định chế tài chính công nghệ hàng đầu Việt Nam, Công ty Chứng khoán VNDirect đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này bằng sự tỉ mẩn, cải tiến trong từng chi tiết công nghệ với nỗ lực không ngừng nâng cao trải nghiệm đầu tư cho mọi khách hàng. Trải nghiệm app VNDirect Stock Trading, cài đặt ứng dụng: hệ điều hành IOS và hệ điều hành Android.

(Nguồn: VNDirect)