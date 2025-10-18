Liên kết 'lò luyện' Phố Wall đào tạo nhân sự cho Trung tâm tài chính

MỹĐại học Kinh tế TP HCM và Viện Tài chính New York, cái nôi của 1,3 triệu chuyên gia tài chính ở Phố Wall, sẽ hợp tác đào tạo nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Lễ ký kết diễn ra tại New York hôm 17/10, nằm trong tiến trình kết nối học thuật – chính sách – thực tiễn toàn cầu mà TP HCM đang theo đuổi.

Theo thỏa thuận, Đại học kinh tế TP HCM (UEH) và Viện Tài chính New York (New York Institute of Finance – NYIF) sẽ triển khai chương trình đào tạo thực chiến tài chính – đầu tư theo chuẩn quốc tế. Qua đó, TP HCM xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trên nền tảng hợp tác với NYIF, UEH sẽ mở rộng liên kết với các đại học và viện đào tạo hàng đầu của Mỹ, bao gồm các trường thuộc hệ thống Ivy League và các trung tâm đào tạo thực hành tại Phố Wall, nhằm hình thành chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu.

Ngoài ra, hai bên cùng phát triển các chương trình đào tạo lãnh đạo tài chính, khóa học cấp chứng chỉ quốc tế, học bổng và chương trình trao đổi.

Lễ kí kết giữa UEH và NYIF, ngày 17/10. Ảnh: An Phương

Viện Tài chính New York (NYIF) có hơn 100 năm kinh nghiệm và mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức ở Phố Wall và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Đây cũng là nơi Benjamin Graham – "cha đẻ của đầu tư giá trị" – từng giảng dạy và Warren Buffett theo học; đã đào tạo hơn 1,3 triệu chuyên gia tài chính, nhà đầu tư và lãnh đạo ở Phố Wall.

Thỏa thuận nói trên nằm trong chuỗi hoạt động của đoàn lãnh đạo, sở, ngành TP HCM tại Mỹ trong ngày 16-17/10. Trước đó, tại San Francisco, đoàn tham dự "Diễn đàn Mùa thu TP HCM – Hoa Kỳ 2025" với nhiều chuyên gia kinh tế, hơn 150 đơn vị, tập đoàn và doanh nghiệp Mỹ tham dự. Sở Tài chính TP HCM cũng ký ghi nhớ hợp tác với sàn chứng khoán Nasdaq về phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM được kỳ vọng sẽ vận hành vào cuối năm 2025, mang tầm khu vực vào năm 2035 và toàn cầu vào năm 2045. Trung tâm sẽ tập trung vào các lĩnh vực như ngân hàng, quản lý tài sản, thị trường vốn, các sản phẩm phái sinh và dịch vụ Fintech.

Tháng trước, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang lưu ý việc lựa chọn nhân sự quản lý và điều hành trung tâm cần theo tiêu chí nghiêm ngặt. Đội ngũ này không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu vận hành trung tâm theo chuẩn quốc tế. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tài chính đặc thù và chính sách đãi ngộ để thu hút người giỏi.

Lê Tuyết