Liền kề Vinhomes Golden City từ 6,5 tỷ đồng

Sản phẩm liền kề tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) có mức giá từ 6,5 tỷ đồng, hướng đến cả nhu cầu ở thực và đầu tư, với khả năng sử dụng linh hoạt.

Theo đại diện chủ đầu tư, với ngân sách khoảng 6,5 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu căn liền kề diện tích 67,5 m2, tổng diện tích sử dụng hơn 200 m2, xây 4 tầng hoàn chỉnh. Cấu trúc nhiều tầng và mặt bằng sử dụng linh hoạt cho phép chủ sở hữu có thể kết hợp ở, đặt văn phòng đại diện, kinh doanh quy mô nhỏ hoặc cho thuê từng tầng tùy theo nhu cầu thực tế.

Liền kề Vinhomes Golden City sở hữu mức giá từ 6,5 tỷ đồng, tương đương với 75 triệu đồng một m2. Ảnh: Vinhomes

Giá trị của nhà phố tại Vinhomes Golden City gắn với quy hoạch đồng bộ của khu đô thị. Dự án quy hoạch theo mô hình "all-in-one" với hệ thống 164 tiện ích, 41 ha diện tích cây xanh và mặt nước, cùng 5 công viên và hạ tầng dịch vụ như thương mại, giáo dục... Môi trường sống và vận hành được định hướng đồng bộ, kỳ vọng góp phần duy trì và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Khi so với căn hộ cùng tầm tài chính tại các đô thị lớn, thường chỉ đạt diện tích 90 - 100 m2 và phát sinh chi phí vận hành hàng tháng, liền kề Vinhomes Golden City mang lại lợi thế về không gian sử dụng và quyền khai thác.

Liền kề Vinhomes Golden City thiết kế 4 tầng, diện tích sử dụng tới hơn 200m2, khai thác đa công năng. Ảnh: Vinhomes

Dự án dự kiến bàn giao các sản phẩm đầu tiên vào cuối năm, cho phép người mua sử dụng hoặc đưa vào khai thác ngay - yếu tố giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời mở ra khả năng tạo dòng tiền sớm.

Triển vọng của dòng sản phẩm còn được củng cố bởi sự phát triển của khu vực Nam Hải Phòng, nơi tập trung hạ tầng giao thông, công nghiệp, cảng biển, logistic lớn. Trong dài hạn, khi hạ tầng và đô thị tiếp tục hoàn thiện, giá trị bất động sản được kỳ vọng sẽ gia tăng tương ứng.

Trong bối cảnh thị trường đang thiết lập mặt bằng giá mới, những sản phẩm vừa có mức giá cạnh tranh, vừa sở hữu khả năng khai thác thực như liền kề Vinhomes Golden City được nhiều chuyên gia dự báo sẽ nhanh chóng hấp thụ.

Theo báo cáo quý IV/2025 của Avison Young Việt Nam, giá biệt thự, liền kề tại một số khu vực trung tâm đã vượt mốc 15.400 USD một m2 (khoảng 400 triệu đồng một m2). Ở các khu vực xa trung tâm hơn, mức giá phổ biến dao động từ 4.800 - 8.000 USD một m2 (tương đương gần 125 đến gần 210 triệu đồng một m2).

Tại Hải Phòng, mặt bằng giá đất có sự điều chỉnh sau khi bảng giá mới được áp dụng từ đầu năm. Một số tuyến trung tâm như Tô Hiệu, Lạch Tray ghi nhận mức giá tham khảo trên thị trường tăng từ 75 triệu đồng một m2 lên hơn 100 triệu đồng một m2. Các tuyến Quang Trung, Cầu đất cũng tương tự.

Theo nhiều chuyên gia, trong cơ cấu chi phí phát triển dự án, giá đất thường chiếm 30 - 50% tổng chi phí đầu vào. Khi giá đất tăng, giá bán sản phẩm thấp tầng cũng bị đẩy lên tương ứng. Hệ quả là những sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận trước đây dần biến mất khỏi thị trường.

Cùng thời điểm, dữ liệu từ batdongsan.vn cho thấy, đến quý III/2025, giá căn hộ trung tâm Hải Phòng đạt khoảng 61 triệu đồng một m2. Một số dự án trên trục Hồ Sen ghi nhận mức giá khoảng 7,5 tỷ đồng cho căn hộ 100 m2, tương đương 75 triệu đồng một m2.

Thế Đan