Liên Hợp Quốc thành lập hội đồng cố vấn về AI

Đại hội đồng LHQ nhất trí thành lập cơ quan cố vấn về AI để giúp các nước đưa ra quyết định liên quan đến công nghệ mang tính cách mạng này.

Trong nghị quyết thông qua ngày 26/8, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập về Trí tuệ nhân tạo. Quyết định nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa các chính phủ về AI, công nghệ mang tính cách mạng song bị một số quốc gia lo ngại có thể "đe dọa nền dân chủ và nhân quyền".

Hội đồng sẽ ban hành các đánh giá khoa học dựa trên bằng chứng, tổng hợp và phân tích các nghiên cứu hiện có liên quan đến cơ hội, rủi ro và tác động của AI. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ lựa chọn thành viên cho cơ quan gồm 40 người này, với nhiệm kỳ 3 năm.

Đại diện các nước thành viên tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 28/7 ở New York, Mỹ. Ảnh: LHQ

Theo nghị quyết, chính phủ các nước và những bên liên quan khác sẽ tổ chức đối thoại thường niên về quản trị AI. Phiên đối thoại đầu tiên dự kiến diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh thế giới về AI tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm sau.

Các bên sẽ thảo luận về hợp tác quốc tế, chia sẻ những biện pháp và bài học kinh nghiệm tốt nhất, cũng như đối thoại về quản trị AI để giúp thế giới đạt mục tiêu phát triển toàn cầu của LHQ và những mục tiêu khác.

"AI đang phát triển với tốc độ lẫn quy mô ảnh hưởng đến mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới", đại sứ Costa Rica Maritza Chan Valverde, người cùng tham gia điều phối các cuộc thảo luận dẫn tới nghị quyết mới của Đại hội đồng LHQ, cho biết. "Với nghị quyết này, LHQ tái khẳng định vai trò trung tâm trong việc đảm bảo AI sẽ phục vụ nhân loại".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)