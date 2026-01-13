Liên Hợp Quốc lo ngại về biểu tình ở Iran

Liên Hợp Quốc cho biết hàng trăm người đã chết trong các cuộc biểu tình ở Iran, trong khi một quan chức nước này nói rằng con số khoảng 2.000.

"Chu kỳ bạo lực này không thể tiếp diễn. Tiếng nói của người dân Iran cùng những yêu cầu của họ về công bằng, bình đẳng và công lý phải được lắng nghe", Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk nêu trong tuyên bố do phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Laurence đọc hôm nay.

Khi được hỏi về số người chết trong các cuộc biểu tình, ông Laurence dẫn các nguồn tin của Liên Hợp Quốc tại Iran nói rằng "con số mà chúng tôi được biết là hàng trăm". Ông Turk bày tỏ lo ngại hàng nghìn người biểu tình bị bắt có thể phải đối mặt án tử hình.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức Iran giấu tên cho hay khoảng 2.000 người đã thiệt mạng kể từ khi biểu tình bùng phát cuối tháng 12/2025.

Iran hiện chưa lên tiếng về những thông tin này.

Đám đông biểu tình đốt lửa trên đường phố thủ đô Tehran, Iran, hôm 9/1. Ảnh: AFP

Các cuộc biểu tình khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân bất mãn với tình hình kinh tế Iran và đồng rial mất giá. Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động bạo loạn, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực đã khiến ít nhất 109 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, ước tính hơn 500 người, gồm người biểu tình và nhân viên an ninh, đã chết trong làn sóng biểu tình hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục đe dọa cân nhắc "hành động quân sự" với Iran để ủng hộ người biểu tình.

"Có những lo ngại rằng các cuộc biểu tình đang bị biến thành công cụ chính trị. Không ai nên lợi dụng tình hình như vậy", ông Laurence nói khi đề cập khả năng can thiệp của Mỹ.

Huyền Lê (Theo Reuters)