Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022 khai mạc đơn giản

Hà NộiKhai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội diễn ra ngắn gọn, đơn giản trong 45 phút, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, tối 8/11.

Trong bài phát biểu mở màn, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định sự kiện là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, học tập, đồng thời tôn vinh, quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. Ông Hùng nhấn mạnh chủ đề năm nay - Điện ảnh, nhân văn, thích ứng và phát triển - phù hợp với sự trở lại của nghệ thuật thứ bảy sau đại dịch. Ông gửi lời cảm ơn các nghệ sĩ, đoàn làm phim trong nước, quốc tế có mặt và ủng hộ liên hoan.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh (trái) được ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - tặng hoa.

So với năm kỳ trước, sự kiện năm nay rút gọn cả thời lượng lẫn nội dung. Phần văn nghệ được giản lược với ba tiết mục. Bài hát mở màn - Xẩm Hà Nội (Hà Myo trình bày) - tái hiện không khí Hà Nội nhộn nhịp với nhiều tập tục đặc trưng như hàng quán vỉa hè, những gánh hoa rong... Ca khúc kết hợp xẩm và EDM, rap, vừa giới thiệu nét văn hóa truyền thống, vừa mang âm hưởng hiện đại. Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Kiều Loan hát Give me a chance, gửi thông điệp về khát vọng chinh phục ước mơ tới bạn bè quốc tế.

Mai Phương, Kiều Loan hát 'Give me a chance'. Mai Phương, Kiều Loan hát "Give me a chance". Video: Hà Thu

Ngoài các phần phát biểu, biểu diễn khai mạc, ban tổ chức chiếu video điểm lại những hình ảnh đáng nhớ của các kỳ liên hoan trước, giới thiệu một số sự kiện năm nay. Đạo diễn Đặng Nhật Minh được ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - tặng hoa, vinh danh với tác phẩm chiếu mở màn liên hoan - Hoa nhài. Tuy nhiên, đạo diễn không có phần phát biểu.

Trước đó, thảm đỏ bắt đầu từ 19h45 phút, cô đọng trong nửa tiếng. Theo thông báo từ ban tổ chức, 800 khách mời tham gia, trong đó có 100 nghệ sĩ quốc tế. Tuy nhiên, không nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện. Giống như Haniff 2018, buổi chiếu phim mở màn được diễn ra từ chiều, trước giờ thảm đỏ, để tránh việc kết thúc quá muộn sau nghi thức khai mạc. Tác phẩm được chọn năm nay là Hoa nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phim là dự án kinh phí thấp về người Hà Nội, trong bối cảnh thành phố đã trải qua nhiều đổi thay, khi dòng người tứ xứ đổ về ngày càng nhiều.

Hoa hậu Mai Phương và Á hậu Kiều Loan biểu diễn.

Bên lề sự kiện, nhiều nghệ sĩ như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Lan Phương, Hoàng Hải đều cho biết mong muốn liên hoan phim được nâng tầm. Theo diễn viên Hoàng Hải, để sự kiện chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế, ban tổ chức cần có nhiều nguồn lực ủng hộ từ phía các doanh nghiệp. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng nên hướng đến việc tổ chức liên hoan mỗi năm một lần để xây dựng thương hiệu tốt hơn. Diễn viên Lan Phương nói trân trọng cơ hội tham gia sự kiện vì được giao lưu, học hỏi từ nhiều đồng nghiệp quốc tế.

Tại buổi họp báo cuối tháng 10, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Điện ảnh - cho biết do ảnh hưởng đại dịch, ban tổ chức nhận được ít tiền tài trợ hơn Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần năm (2018).

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần đầu tổ chức năm 2010, sau đó tiếp diễn hai năm một lần với tên viết tắt là Haniff (Hanoi International Film Festival). Sự kiện điện ảnh này từng có sự góp mặt của nhiều sao quốc tế như hai tài tử Hong Kong Ngô Ngạn Tổ - Trương Gia Huy (2010), nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Min Hee (2012), nam diễn viên Go Soo (2014), David Wenham (2018, từng tham gia loạt phim The Lord of the Rings). Năm 2020, Haniff không được tổ chức vì Covid-19.

