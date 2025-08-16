Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2025 tăng kết nối

TP HCMLiên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2025 - quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước - diễn ra ở không gian mở thay vì khán phòng.

Sự kiện diễn ra tại khuôn viên Viện trao đổi văn hóa với Pháp (Idecaf), mở đầu với dàn hòa tấu guitar. Chương trình được thực hiện theo dạng open stage - sân khấu mở ngoài trời cho những người có chung tình yêu với guitar cổ điển giao lưu. Ban tổ chức cho biết muốn tăng thêm kết nối với công chúng, là "phần hội bên cạnh phần lễ" của festival.

Tiết mục hòa tấu guitar khai mạc liên hoan, tối 15/8. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Mùa mới có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nước ngoài, như Jérémy Jouve (Pháp), Michal Nagy (Ba Lan), Mauricio Diaz Alvarez (Mexico), XuanXuan Sun (Trung Quốc), 4.13 Guitar Quartet (Indonesia) và dàn hòa tấu guitar lớn của festival. Bên cạnh các buổi hòa nhạc, dàn nghệ sĩ còn có nhiều buổi workshop hướng dẫn kỹ năng.

Tiết mục tại buổi khai mạc Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2025 Tiết mục tại buổi khai mạc Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn 2025. Video: SIGF

Tâm điểm của chương trình là cuộc thi guitar quốc tế với hơn 100 thí sinh trong nước và Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Sự kiện diễn ra ở năm hạng mục, gồm bảng mở rộng (Open Category), bảng dưới 18 tuổi (Junior Category), bảng hòa tấu (Ensemble Category), bảng không chuyên (Local Category) và bảng không chuyên dưới 13 tuổi (Local U13 Category).

Hội đồng giám khảo là các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam như Michal Nagy, Jérémy Jouve, Mauricio Diaz Alvarez, Xuanxuan Sun, nhóm 4.13 Quartet, An Trần. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi là bệ phóng, truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ.

Festival bế mạc ngày 17/8, khép lại bằng một chương trình biểu diễn chuyên đề hòa tấu. Sau đó, ban tổ chức công bố những thí sinh chiến thắng trong cuộc thi guitar quốc tế.

Liên hoan guitar quốc tế Sài Gòn được tổ chức lần đầu năm 2014, đón tiếp nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Jeremy Jouve (thắng giải GFA của Mỹ năm 2003) hay Anton Baranov (thắng giải GFA năm 2013). Từ năm 2018, liên hoan tổ chức thêm phần thi guitar cổ điển. Đến nay, sự kiện trở thành điểm hẹn của công chúng yêu nhạc tại TP HCM, nơi học hỏi của đông đảo nghệ sĩ guitar trẻ trong nước.

Tam Kỳ