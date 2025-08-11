Liên hoan 'Giai điệu mùa thu' kỷ niệm 20 năm

"Giai điệu mùa thu" - liên hoan nghệ thuật hàn lâm của TP HCM - trở lại vào giữa tháng 8, kỷ niệm 20 năm ra đời.

Đại diện ban tổ chức cho biết sự kiện lần thứ 14 quy tụ bảy chương trình nghệ thuật, diễn ra từ ngày 15 đến 24/8 tại Nhà hát TP HCM. Mỗi đêm diễn được dàn dựng theo phong cách khác nhau, với các bản hòa tấu kinh điển.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm - gương mặt mở màn liên hoan "Giai điệu mùa thu" 2022 - sẽ trở lại ở kỳ tổ chức mới. Ảnh: Sơn Trần

Mở màn liên hoan là đêm khai mạc Bay lên Việt Nam, gồm các nhạc phẩm như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Khát vọng, Lên ngàn, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ. Loạt tên tuổi nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng sẽ trình diễn, như Tạ Minh Tâm, Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác, dưới sự dàn dựng của nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch (HBSO).

Phần hai của chương trình là những bản hòa nhạc như Mùa xuân thế kỷ (nhạc sĩ Hoàng Cương), song ca Mị Châu - Trọng Thủy (trích từ vũ kịch Ngọc trai đỏ của nhạc sĩ Ca Lê Thuần), hay tác phẩm Rhapsody Việt Nam (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân).

Đêm thứ hai vào 16/8 dành để tôn vinh các nhà soạn nhạc lỗi lạc. Một trong những tiết mục tâm điểm là Solo de Concours của André Messager - tác phẩm thách thức kỹ năng của nghệ sĩ khi diễn tấu. Ba tác phẩm Piano Quartet, Tổ khúc Dolly viết cho piano bốn tay, Brandenburg Concerto lần lượt được trình diễn. Đêm nhạc hội tụ nhiều tên tuổi như Hoàng Ngọc Long, Arseniy Kostenko, Lê Hồ Hải, Nguyễn Nhật Quỳ cùng các nghệ sĩ của Đoàn Giao hưởng HBSO.

Tối 17/8, dàn nghệ sĩ giới thiệu hai tác phẩm Prelude to Die Meistersinger von Nurnberg của Richard Wagner và bản giao hưởng số 1 Titan của Gustav Mahler. Đêm thứ tư diễn ra ngày 20/8, mang chủ đề Nghệ thuật Thanh nhạc và Hợp xướng, với các aria kinh điển, trong đó có I Love You - trích từ vở opera Pique Dame nổi tiếng của Tchaikovsky.

Tiết mục "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" mở màn liên hoan năm 2022 Tiết mục "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" mở màn liên hoan năm 2022. Video: YouTube DVD Plus

Ban tổ chức còn tổ chức workshop vũ kịch Hồ Thiên Nga vào tối 22/8. Khán giả được hướng dẫn khái quát về nghệ thuật múa ballet cổ điển qua các thời kỳ, với các trường phái như Pháp - thanh lịch, Nga - kỹ thuật và cảm xúc, Bắc Âu - tối giản và biểu cảm. Một trong những điểm sáng của sự kiện là trích đoạn vũ kịch Hồ Thiên Nga tối 23/8, do biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant dàn dựng.

Đêm bế mạc Beethoven Symphony No. 9 diễn ra vào 24/8, mở màn với Egmont của Ludwig van Beethoven, kết thúc bằng giai điệu hùng tráng của Bản Giao hưởng số 9 cung rê thứ. Chương trình có sự góp mặt của nhạc trưởng Kerstin Behnke, nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng các nghệ sĩ Phạm Khánh Ngọc, Phan Hồng Dịu, Phạm Trang, Đào Mác, Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

Giai điệu mùa thu là liên hoan quy mô lớn về nghệ thuật hàn lâm được tổ chức định kỳ ở TP HCM. Chương trình ra mắt lần đầu vào tháng 8/2005, từ đó trở thành sự kiện văn hóa, giải trí gây chú ý của thành phố.

