Liên doanh Nissan bị tố bôi nhọ xe của đối thủ

Trung QuốcLi Auto cho biết sản phẩm của hãng là mục tiêu của các chiến dịch bôi nhọ có tổ chức, đặc biệt sau khi Dongfeng Nissan ra mắt mẫu NX8.

Một cuộc tranh chấp công khai giữa Li Auto và Dongfeng Nissan tại Trung Quốc đã leo thang sau những cáo buộc về các chiến thuật tiếp thị trực tuyến phối hợp, theo báo cáo của Sina.

Ngày 11/4, bộ phận pháp lý của Li Auto cho biết các sản phẩm của họ đã trở thành mục tiêu của "các chiến dịch bôi nhọ có tổ chức" sau khi ra mắt một mẫu xe mới. Hãng cho biết một lượng lớn bài đăng trực tuyến tương tự đã xuất hiện trong một thời gian ngắn, với các địa chỉ IP tập trung, và bằng chứng đã được thu thập để có thể tiến hành hành động pháp lý.

Tranh chấp này diễn ra sau khi mẫu Nissan NX8 ra mắt, trong đó sản phẩm này được so sánh với các xe của Li Auto, bao gồm cả i6, trong các hoạt động quảng bá. Nội dung trực tuyến sau đó so sánh rộng rãi các mẫu xe, và thường mô tả NX8 ưu việt hơn.

Hai trong số các bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc so sánh Nissan NX8 và Li I6. Bài đăng bên trái đề cao chế độ bảo hành và chi phí vận hành, bài bên phải nhấn mạnh không gian thoải mái hơn của mẫu xe thuộc thương hiệu Nhật so với của Li Auto. Ảnh: Weibo

Nissan phản hồi thông qua người đứng đầu bộ phận xe điện, ông Wang Qian, với tuyên bố rằng hãng tuân thủ các quy tắc của ngành và ủng hộ cạnh tranh công bằng, mà không trực tiếp đề cập đến các cáo buộc.

CEO của Li Auto, ông Li Xiang, chỉ trích điều mà ông mô tả là "sự so sánh ác ý" từ một đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản. Mặc dù tuyên bố ban đầu sau đó đã bị xóa bỏ, các bình luận tiếp theo nhắc lại những lo ngại về các chiến dịch bôi nhọ có phối hợp.

Giám đốc bán hàng của Nissan, ông Xin Yu, trước đó đã đề cập đến Li Auto trong buổi ra mắt mẫu NX8, lưu ý đến những điểm tương đồng về công nghệ trong quá khứ và tuyên bố rằng công ty sẽ "không tham gia vào các so sánh tiêu cực".

Li Auto báo cáo doanh số 406.300 xe trong năm 2025, giảm 18,81% so với 2025, cùng doanh thu và lợi nhuận giảm. Sự suy giảm này được cho là do cạnh tranh gay gắt trong phân khúc xe mở rộng phạm vi hoạt động và những thách thức nội bộ trong quá trình chuyển đổi sang các mẫu xe điện chạy pin.

Mẫu Li I6 đạt doanh số 95.100 xe trong quý I. Ảnh: Li Auto

Nissan ghi nhận doanh số 601.000 xe trong năm 2025, duy trì quy mô tổng thể lớn hơn. Tuy nhiên, hơn một nửa doanh số đến từ mẫu sedan Sylphy, trong khi dòng xe năng lượng mới của hãng vẫn còn tương đối hạn chế.

Đầu năm 2026, xu hướng doanh số bắt đầu thay đổi. Li Auto đã giao 95.100 xe trong quý đầu tiên, với số lượng xe giao trong tháng 3 đạt 41.100 chiếc, tăng 173% so với cùng kỳ 2025. Mẫu SUV điện i6 chiếm hơn 24.000 chiếc trong tháng 3, trở thành động lực tăng trưởng chính.

Ngược lại, doanh số của Nissan giảm hơn 30% trong hai tháng đầu năm 2026, bất chấp việc công ty báo cáo tăng trưởng chung cho hoạt động tại Trung Quốc.

Cuộc cạnh tranh này làm nổi bật áp lực ngày càng gia tăng trong phân khúc SUV có giá 200.000-300.000 nhân dân tệ (khoảng 27.800-41.700 USD).

Các mẫu xe i6 và L6 của Li Auto đã ổn định ở mức doanh số hàng tháng khoảng 20.000 chiếc. Mẫu NX8 mới ra mắt, có giá từ 159.900 nhân dân tệ (khoảng 22.200 USD), áp dụng chiến lược giá thấp hơn trong khi nhắm đến cùng đối tượng khách hàng.

Tình hình này phản ánh động lực cạnh tranh rộng hơn khi các thương hiệu liên doanh và các nhà sản xuất ôtô trong nước cạnh tranh trực tiếp hơn trong thị trường xe năng lượng mới đang chuyển đổi của Trung Quốc.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)