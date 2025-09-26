Liên doanh Gamuda, Samsung trúng thầu gói hạ tầng xuyên biển tại Australia

Liên doanh Tasvic GreenLink trúng gói thầu xây hạ tầng điện và 90 km cáp ngầm đất liền, thuộc giai đoạn một với tổng vốn 3,3 tỷ USD, nằm trong dự án xuyên biển Marinus Link.

Tasvic GreenLink là liên doanh giữa DT Infrastruture (công ty con 100% vốn của Gamuda tại Australia) và Samsung C&T.

Ngày 24/9, công ty Marinus Link (MLPL) đăng thông báo, công bố Tasvic GreenLink được chính phủ Australia lựa chọn là nhà thầu ưu tiên (hình thức chọn nhà thầu thông qua đánh giá hồ sơ năng lực tại Australia) cho gói thầu cuối, trong giai đoạn một của dự án Marinus Link. Gói gồm các hạng mục công trình dân dụng và hạ tầng điện, gồm: xây dựng các trạm chuyển đổi tại Heybridge (Tasmania) và Hazelwood (Victoria) cùng khoảng 90 km tuyến cáp ngầm trên đất liền tại khu vực Gippsland.

Marinus Link là dự án hạ tầng xuyên biển nối liền bang Tasmania và Victoria, Australia. Giai đoạn một có tổng vốn ước tính hơn 5 tỷ AUD, tương đương khoảng 3,3 tỷ USD, bao gồm tuyến truyền tải điện một chiều 750 MW kết hợp kết nối viễn thông (trị giá khoảng 2,6 tỷ USD), phát triển hệ thống truyền tải Tây Bắc (khoảng 700 triệu USD).

Trong giai đoạn này, ngoài phần 90 km cáp ngầm trên đất liền do liên doanh Tasvic GreenLink triển khai, còn khoảng 250 km cáp dưới biển. Toàn tuyến hạ tầng có vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch năng lượng của chính phủ Australia. Dự kiến, giai đoạn một sẽ khởi công xây dựng vào năm 2026 (sau khi được phê duyệt về pháp lý, môi trường) và hoàn thành vào năm 2030. Theo Công ty Chứng khoán CIMB, giá trị hợp đồng cuối cùng dự kiến công bố cuối tháng 9 này.

Sau giai đoạn một, tùy thuộc vào đánh giá nhu cầu thực tế, Marinus Link sẽ triển khai giai đoạn hai, bao gồm tuyến truyền tải điện một chiều 750 MW thứ hai. Giá trị giai đoạn này chưa được công bố. Công suất hai giai đoạn của Marinus Link tương đương với nguồn cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình ở Australia và gấp khoảng ba lần công suất của đường dây kết nối Tasmania với Victoria hiện tại.

Vị trí dự án Marinus Link nối đảo Tasmania và bang Victoria. Ảnh: MLPL

Bà Stephanie McGregor, Tổng giám đốc MLPL, cho biết để trúng gói thầu, các bên cần có năng lực triển khai thực tế tại địa phương để đáp ứng yêu cầu của dự án quy mô lớn. MLPL cũng đưa ra các mục tiêu, yêu cầu cụ thể cho các nhà thầu. Bà thông tin thêm, gần 600 đơn vị đã tham dự các buổi kết nối do MLPL tổ chức vào tháng 2, hơn 500 nhà thầu phụ, nhà cung cấp đăng ký tham gia dự án qua cổng thông tin Industry Capability Network.

Ông John Anderson, Tổng giám đốc DT Infrastructure, cho biết hợp tác với Samsung C&T mang tính bước ngoặt. Hai bên kết hợp kinh nghiệm, năng lực để thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo, đồng thời kết nối cộng đồng với nguồn năng lượng sạch, chi phí thấp. Đồng quan điểm, ông Scott Choi, Giám đốc điều hành Samsung C&T Australia, cho biết tập đoàn sẽ tận dụng chuyên môn toàn cầu trong lĩnh vực hệ thống truyền tải điện một chiều áp cao (HVDC) để triển khai Marinus Link.

Tại thị trường Australia, Gamuda từng đảm nhận nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như Sydney Metro West - Western Tunnelling Package (hơn 1,4 tỷ USD) và Metronet High-Capacity Signaling Project tại Tây Australia. Trong lĩnh vực năng lượng sạch, thông qua DT Infrastructure, Gamuda đang thực hiện dự án trang trại điện gió Boulder Creek trị giá 160 triệu USD tại Queensland.

Gamuda Land là đơn vị phát triển bất động sản thuộc Gamuda Berhad - tập đoàn hàng đầu Malaysia trong lĩnh vực kỹ thuật, bất động sản và hạ tầng. Tại Việt Nam, đơn vị này có 8 dự án tại Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai và Hải Phòng.

Samsung C&T là thành viên của Samsung, hoạt động chủ yếu trong 4 nhóm ngành gồm kỹ thuật - xây dựng, thương mại - đầu tư, thời trang, khu nghỉ dưỡng. Đến nay, đơn vị có mặt ở 45 quốc gia, 126 văn phòng. Trong mảng kỹ thuật, xây dựng, đơn vị này triển khai nhiều dự án đường bộ, hầm, sân bay, đập... ở nhiều quốc gia. Nổi bật có cầu vượt biển Incheon dài hơn 18 km ở Hàn Quốc, tuyến đường sắt phía Tây Australia.

Bên cạnh các dự án hợp tác tại Australia và Malaysia, trong tháng 9, Gamuda Land Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina đã ký kết hợp tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng giải pháp công nghệ thông minh trong lĩnh vực bất động sản.

Hoài Phương