Liên đoàn Ôtô thể thao Việt Nam ra đời

Hà NộiLiên đoàn Ôtô Thể thao Việt Nam (VMF) ra đời trên cơ sở đổi tên từ Hiệp hội môn này trong đại hội hôm 14/12, mở ra cột mốc phát triển mới.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II Hiệp hội Ôtô Thể thao Việt Nam (2025-2030) sáng 14/12 có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội cùng các tổ chức thành viên và câu lạc bộ ôtô thể thao trên cả nước tham dự. Tại đây, các đại biểu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 17 thành viên. Ông Vương Bích Thắng - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ I – tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch nhiệm kỳ II. Việc ông Thắng tiếp tục giữ vai trò đứng đầu được đánh giá sẽ đảm bảo tính kế thừa và ổn định cho định hướng phát triển phong trào ôtô thể thao trong giai đoạn mới.

Ông Vương Bích Thắng phát biểu tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II Hiệp hội Ôtô Thể thao Việt Nam ngày 14/12. Ảnh: Lepfoot

Trong nhiệm kỳ I (2018-2023), Hiệp hội Ôtô thể thao Việt Nam (VMA) ra đời khi Việt Nam chuẩn bị đăng cai chặng đua Công thức 1 - F1 Vietnam Grand Prix 2020. Tuy nhiên, ngay sau đó đại dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều kế hoạch bị gián đoạn, nguồn lực tài trợ gặp khó khăn và bộ máy tổ chức có thời điểm chưa ổn định. Bất chấp thách thức, Hiệp hội từng bước củng cố tổ chức và duy trì hoạt động, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban Chấp hành được kiện toàn, kết nạp thêm hội viên, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 20, gồm các CLB xe và doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương cùng nhiều địa phương khác. Vai trò của Hiệp hội ngày càng thể hiện rõ nét qua việc tham gia điều hành và hỗ trợ tổ chức nhiều giải đua xe thể thao trong nước.

VMA đã phối hợp tổ chức thành công Giải đua xe Ôtô Địa hình Việt Nam liên tục từ 2022 đến 2025. Hiệp hội cũng tham gia điều hành hai mùa giải đua ôtô Gymkhana vô địch quốc gia (2024, 2025) và hỗ trợ chuyên môn cho giải đua "Thử thách vượt đại ngàn Buôn Đôn" năm 2023. Trong 5 năm qua đã có 15 trong 34 tỉnh, thành trên cả nước đăng cai tổ chức các giải đua ôtô thể thao với nhiều hình thức và quy mô khác nhau, giúp phong trào dần lan tỏa rộng.

Bên cạnh hoạt động trong nước, VMA còn tạo điều kiện cho VĐV Việt Nam vươn ra các sân chơi quốc tế. Trong hai năm 2023 và 2024, Hiệp hội hỗ trợ thủ tục để các tay đua tham dự giải ôtô địa hình RFC Malaysia một giải quốc tế uy tín. Đáng chú ý, đội đua Nông dân Sài Thành (Bình Dương) giành vị trí Á quân hạng Nhì tại RFC Malaysia 2024. Từ 2023, VMA xây dựng và ban hành các bộ luật thi đấu cho môn ôtô thể thao (gồm luật đua ôtô địa hình và luật đua ôtô Gymkhana). Đồng thời, đơn vị này tổ chức 3 khóa tập huấn toàn quốc về tổ chức và điều hành giải đua, cấp chứng chỉ cho gần 100 trọng tài thuộc các câu lạc bộ và hơn 40 cán bộ thể thao từ các Sở Văn hóa & Thể thao địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến đánh giá cao tinh thần vượt khó của Hiệp hội. Theo bà, VMA từng bước ổn định tổ chức và dẫn dắt phong trào ôtô thể thao Việt Nam đạt kết quả tích cực, thu hút đông đảo vận động viên và người hâm mộ tham gia.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030, Đại hội nhất trí đổi tên Hiệp hội Ôtô Thể thao Việt Nam thành Liên đoàn Ôtô Thể thao Việt Nam (VMF), đồng thời công bố trang web chính thức của Liên đoàn tại địa chỉ VMF.vn. Với tên gọi mới, Liên đoàn đặt mục tiêu hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, thành lập các ban chuyên môn để hỗ trợ và thúc đẩy phong trào đua xe thể thao phát triển rộng khắp, đa dạng. VMF cũng dự kiến mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức ôtô thể thao ở Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới việc gia nhập các liên đoàn ôtô thể thao quốc tế trong tương lai.

trong năm 2026, Liên đoàn sẽ phối hợp cùng các đối tác và thành viên xây dựng hệ thống giải vô địch quốc gia cho hai bộ môn: đua xe ôtô địa hình và gokart. Kế hoạch này được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho phong trào ôtô thể thao Việt Nam, tương tự mô hình giải Gymkhana đã triển khai thành công thời gian qua.

