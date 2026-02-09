Liên danh Sun Group được chấp thuận làm nhà đầu tư khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

TP HCMLiên danh do Sun Group đứng đầu được thành phố chấp thuận đầu tư Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa rộng hơn 423 ha, vốn gần 99.000 tỷ đồng.

UBND TP HCM vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới. Theo đó, liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời là nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Khu đô thị có quy mô dân số khoảng 54.000 người, diện tích phù hợp quy hoạch khoảng 423,61 ha. Trong đó, 405,9 ha được đề xuất đầu tư xây dựng và 17,71 ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 25.526 căn, gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội và tái định cư; quỹ đất nhà ở xã hội chiếm 20% diện tích đất ở theo quy định. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với hệ thống thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên, cây xanh và bến du thuyền, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu.

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa bao quanh bởi sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổng vốn đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng (tương đương hơn 3,7 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 14.880 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ phê duyệt, dự án triển khai trong 10 năm, bao gồm hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành.

TP HCM yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ khu vực; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội, tái định cư; tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản và bảo vệ môi trường. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, HĐND TP HCM khóa X đã thông qua chủ trương không đấu thầu mà giao UBND thành phố lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa theo Nghị quyết 98 và 260 về cơ chế đặc thù. Việc triển khai dự án thực hiện theo đúng trình tự pháp luật và các cơ chế áp dụng riêng cho thành phố.

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa nằm tại phường Bình Quới, TP HCM, trên khu đất thổ cư 405,9 ha thuộc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn và cách trung tâm Thành phố khoảng 6,5 km. Đây là một trong số ít khu vực còn quỹ đất lớn chưa khai thác trong bán kính 10 km từ trung tâm. Theo quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn 2060, khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị sinh thái gắn với công viên ngập nước và các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch. Dự án được quy hoạch từ năm 1992 nhưng hơn 30 năm chưa triển khai.

Sun Group là doanh nghiệp thành lập năm 2007, một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi Sun World cùng nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang và JW Marriott Phú Quốc.

Tại TP HCM, Sun Group đang đầu tư loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ và nhà ở gồm: Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (187 ha) và đề xuất làm dự án Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (395 ha), đường ven sông và tuyến metro dài 40 km tại Củ Chi... Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng...

Phương Uyên