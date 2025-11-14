Liên danh Ecopark Hải Dương làm khu đô thị nghìn tỷ ở Sa Pa

Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ của liên danh Ecopark Hải Dương rộng gần 30 ha, quy mô vốn khoảng 2.400 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lào Cai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ thuộc phường Sa Pa. Dự án thuộc đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Sa Pa và quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị, dịch vụ du lịch văn hóa dọc thung lũng Mường Hoa (khu số 3).

Dự án có tổng diện tích gần 30 ha, gồm các khu nhà ở thương mại, công trình thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội. Trong đó, hơn 16 ha đất được quy hoạch xây 403 căn liền kề, biệt thự cao 3-4 tầng, hoàn thiện mặt ngoài.

Khu thương mại dịch vụ có khách sạn khoảng 300 phòng tiêu chuẩn 5 sao, nhà hàng, siêu thị, dịch vụ vui chơi giải trí cùng trường học liên cấp từ mầm non, tiểu học đến THCS. Dự án không thuộc trường hợp phải bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 360 triệu đồng. Dự án dự kiến khởi công từ quý I/2026 và đi vào vận hành từ quý III/2030.

Quyết định đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án là liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong và Công ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương. Trong đó, Ecopark Hải Dương được thành lập tháng 2/2017, vốn điều lệ 500 tỷ đồng tính đến tháng 4/2020. Trong 4 cổ đông sáng lập doanh nghiệp, có Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển DB (cổ đông sáng lập của Ecopark) góp 65% vốn và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (tiền thân của Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark) góp 5% vốn.

Ecopark Hải Dương được biết đến là chủ đầu tư Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers Hải Dương) hơn 100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Tại Nghệ An, doanh nghiệp này liên danh cùng Công ty cổ phần Đầu tư Trí Dương đầu tư Khu đô thị ven sông Vinh 21 ha, hơn 1.400 tỷ đồng.

Sa Pa hiện là một trong những thủ phủ du lịch của miền Bắc. Sau khi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai hoàn thành năm 2014 đến nay, khu vực này liên tục thu hút các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng quy mô từ trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngọc Diễm