Liên danh của Him Lam muốn làm khu đô thị 11.000 tỷ ở Long An

Liên danh Him Lam và Trường Sơn Land là nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm khu dân cư hơn 11.000 tỷ đồng tại huyện Đức Hòa.

Theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, liên danh gồm Công ty cổ phần Bất động sản Trường Sơn (Trường Sơn Land) và Công ty cổ phần Him Lam là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Trường Sơn Land, tiền thân là Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam, được thành lập năm 2008 thuộc Công ty Him Lam do ông Dương Công Minh làm người sáng lập với vốn điều lệ 1.700 tỷ đồng. Trên thị trường bất động sản, Trường Sơn Land được biết đến là chủ đầu tư loạt khu đô thị, nhà ở như Him Lam Vạn Phúc, Him Lam Thường Tín (Hà Nội), Him Lam Green Park (Bắc Ninh), Him Lam Phú An (TP HCM)...

Công ty cổ phần Him Lam được thành lập năm 1994 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản và đầu tư tài chính. Sau 30 năm phát triển, công ty hiện mở rộng sang cả lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, nông lâm nghiệp, dịch vụ golf - khách sạn golf, giáo dục.

Theo quy hoạch, Khu dân cư tại xã Mỹ Hạnh Bắc có tổng diện tích gần 215 ha, quy mô dân số gần 30.700 người. Dự án sẽ cung cấp gần 2.900 sản phẩm gồm nhà liền kề, biệt thự và nhà ở xã hội. Trong đó, gần 1.500 căn nhà liền kề và 46 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng sẽ được xây thô, hoàn thiện mặt tiền.

Khu nhà xã hội dự kiến xây dựng trên 5 lô đất với quy mô 16,4 ha, cao 9 tầng. Còn lại gần 5.500 lô đất sẽ chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng. Ngoài công trình nhà ở, dự án còn phát triển các công trình công cộng như bệnh viện đa khoa, chợ, bãi đỗ xe, khu thương mại dịch vụ, sân thể thao và trường học.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 11.200 tỷ đồng, đã gồm chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư gần 4.200 tỷ đồng. Dự án hoạt động 50 năm với tiến độ thực hiện từ quý I/2025 đến quý IV/2030.

Thời gian qua, Long An liên tục thu hút sự quan tâm của các ông lớn bất động sản. Gần đây, công ty con của Coteccons đã đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú gần 11.000 tỷ đồng tại huyện Bến Lức. Trước đó, Vinhomes cũng đăng ký làm nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Tân Mỹ, huyện Đức Hòa với tổng vốn khoảng 3 tỷ USD. Ngoài ra, các ông lớn bất động sản khác như BIM Group, Phú Mỹ Hưng cũng nghiên cứu, đầu tư các dự án nghỉ dưỡng, khu đô thị, năng lượng tái tạo tại tỉnh này.

Đình Trí