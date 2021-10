Liên Bỉnh Phát đóng phim Nhật

Liên Bỉnh Phát đóng phim "Come and go" do Lim Kah Wai đạo diễn, sẽ phát hành tại Nhật Bản từ ngày 19/11.

Anh vào vai Nam - thực tập sinh kỹ thuật đến từ Việt Nam, bị cuốn vào vụ án mạng. Do thiếu hiểu biết về văn hóa, lại gặp rào cản ngôn ngữ, anh trốn chạy và tạo hiểu lầm với cơ quan điều tra.

Diễn viên vui mừng vì tác phẩm sắp được giới thiệu rộng rãi sau hai năm hoàn thành. Anh cho biết: "Năm ngoái, nhà sản xuất muốn mang tác phẩm đến dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội nhưng cuối cùng sự kiện không tổ chức. Tôi tiếc nuối vì khán giả Việt lỡ cơ hội xem phim. Mong tác phẩm được đón nhận tại thị trường Nhật Bản và các nước khác".

Một cảnh của Liên Bỉnh Phát trong phim. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Liên Bỉnh Phát sang Nhật Bản từ tháng 4/2019, quay trong một tuần. Anh được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh giới thiệu với Lim Kah Wai sau thành công của Song Lang. Lim từng xem tác phẩm này tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo năm 2018 nên quyết định chọn anh vào vai.

Lần đầu thử sức với dự án nước ngoài, Liên Bỉnh Phát háo hức lẫn lo lắng. Khó khăn lớn nhất của anh là ngôn ngữ. Anh nói cả tiếng Nhật và Việt trong phim. Để quay các phân đoạn không phải tiếng mẹ đẻ, diễn viên mất nhiều ngày học thoại, tập luyện. Anh nói: "Điều tôi học được nhiều ở dự án này là sự chuyên nghiệp, kỷ luật. Người Nhật tác phong rất nghiêm túc, luôn đúng giờ, cẩn thận từng chi tiết". Liên Bỉnh Phát nói không quan tâm đến cát-xê. Anh xem đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, mong diễn viên Việt được quốc tế biết đến hơn.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, được biết đến qua phim Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế... Năm 2020, anh hút thêm fan khi tham gia chương trình "Running Man" Việt Nam, tiếp tục được mời tham gia mùa hai đang phát sóng. Năm 2018 anh nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, Liên Bỉnh Phát được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award.

Trailer "Come and go" Trailer phim "Come and go". Video: ReallyLikeFilms

Come and go lấy bối cảnh ở thành phố Osaka vào mùa anh đào. Mọi chuyện bắt đầu khi người dân phát hiện thi thể một cụ bà trong căn hộ cũ. Thám tử Tomioka điều tra mối liên hệ của bộ xương với loạt vụ lừa đảo bất động sản bằng cách phỏng vấn cư dân lân cận. Họ gồm người tị nạn Nepal, thực tập sinh kỹ thuật Việt, du khách Trung Quốc, hướng dẫn viên du lịch Hong Kong, giám đốc phim khiêu dâm người Nhật, sinh viên người Myanmar, chủ đại lý gái gọi Hàn Quốc... Họ đều không biết hoặc không quan tâm đến tội ác vì bận lo cơm áo gạo tiền. Sau ba ngày hai đêm, vụ án được vén màn.

Phim còn có sự tham gia của diễn viên Lee Kang Sheng, JC Qi, Mousam Gurung, Nan Tracy, Lee Kwang Soo, David Shiu, Seiji Chihara, Makiko Watanabe, Manami Usamaru... Tác phẩm từng ra mắt ở Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2020.

Đạo diễn Lim Kah Wai sinh năm 1973, là người gốc Malaysia, đang sống tại Osaka, Nhật Bản. Anh từng gây chú ý với phim đầu tay After All These Years (2010). Các tác phẩm sau đó cũng tạo hiệu ứng gồm Magic and Loss, New World, Fly me to Minami, Love in Late Autumn, No Where Now Here, Macedonia và Somewhen, Somewhere...

Tân Cao