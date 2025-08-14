Học sinh TP HCM tựu trường từ 20/8

TP HCMHọc sinh khối 1, 9, 12 tựu trường từ ngày 20/8, sớm 2 ngày so với cả nước, các khối còn lại vào 25/8.

Nội dung nằm trong kế hoạch năm học 2025-2026 do UBND TP HCM ban hành, ngày 14/8.

Lịch đến trường của học sinh lớp 1, 9, 12 muộn hơn hai ngày so với dự kiến trước đó của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng vẫn sớm hơn lịch chung cả nước. Lễ khai giảng và học kỳ I bắt đầu vào ngày 5/9 như thường lệ.

Thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31/5/202. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS muộn nhất vào ngày 30/6; tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7. Tất cả tương tự năm ngoái.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 không được đề cập. Năm ngoái, thành phố cho học sinh nghỉ 11 ngày.

Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong ngày khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: Thanh Tùng

Cách đây ba ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung thời gian năm học. Theo đó, học sinh lớp 1, 9, 12 cả nước tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8; các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm khoảng hai tuần so với những năm gần đây.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành được chủ động xây dựng kế hoạch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Sau sáp nhập, TP HCM là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất nước với hơn 2,5 triệu học sinh.

Lệ Nguyễn