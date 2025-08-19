Lịch tựu trường của gần 20 tỉnh, thành

Gần 20 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, chủ yếu vào 22-25/8, riêng học sinh lớp 1 và cuối cấp ở Tuyên Quang đã tập trung hôm qua, sớm nhất cả nước.

Nội dung nằm trong khung kế hoạch năm học 2025-2026 của các địa phương. So với mọi năm, hầu hết cho học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường sớm hơn, cùng thời điểm với khối 1. Các khối lớp còn lại chung lịch.

Lịch tựu trường của các tỉnh, thành như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch tựu trường 1 An Giang - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 2 Bắc Ninh - Lớp 1, 9, 12: 20/8

- Còn lại: 26/8 3 Cà Mau - Lớp 1, 9, 12: 25/8

- Còn lại: 28/8 4 Cao Bằng - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 5 Đồng Nai - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 28/8 6 Điện Biên - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 7 Hưng Yên - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 8 Huế - Lớp 1, 9, 12: 21/8

- Còn lại: 25/8 9 Khánh Hòa - Lớp 1, 9, 12: 20/8

- Còn lại: 27/8 10 Lào Cai - Lớp 1, 9, 12: 20/8

- Còn lại: 27/8 11 Lạng Sơn - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 12 Lâm Đồng 25/8 13 Nghệ An 25/8 14 Quảng Ngãi - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 15 Sơn La - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 16 Thái Nguyên - Lớp 1, 9, 12: 22/8

- Còn lại: 29/8 17 TP HCM - Lớp 1, 9, 12: 20/8

- Còn lại: 25/8 18 Tuyên Quang - Lớp 1, 9, 12: 18/8

- Còn lại: 25/8

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5. Các tỉnh, thành chủ động xây dựng kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (trước là Bộ Quốc gia Giáo dục) kỷ niệm 80 năm thành lập. Từ 8h tới 9h30 ngày 5/9, học sinh và giáo viên cả nước sẽ xem truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của Bộ ở Hà Nội, cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc gia và nghe phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm.

Giáo viên THCS Nguyễn Huệ, TP Đà Nẵng, dẫn học sinh lớp 6 vào trường tham dự Lễ khai giảng, ngày 5/9/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Thanh Hằng