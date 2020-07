Lịch trình tám ca nhiễm nCoV ở Đà Nẵng

Sáu trong số tám ca nhiễm nCoV mới được công bố là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện.

Ngoài ra, một người là sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, một nữ cán bộ hưu trí đi chữa bệnh.

"Bệnh nhân 439", nữ 67 tuổi, ở Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Bà đi chăm sóc người nhà đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 11/5 đến nay. Bà chủ yếu di chuyển hai nơi, nhà và bệnh viện. Xét nghiệm dịch hầu họng ngày 27/7 cho kết quả dương tính với nCoV. Bệnh nhân hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

"Bệnh nhân 440", nội trợ 40 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Từ 14 đến 20/7, chị đi chăm con tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 18/7, chị thấy mệt, đau cổ, đau rát mũi, đau đầu, đau mỏi lưng, vào khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và tái khám hai ngày sau. Ngày 21/7, chị về quê Đại Hồng, Đại Lộc, đổi ca cho chồng ra chăm con. Từ 23 đến 26/7, chị quay lại Bệnh viện Đà Nẵng, di chuyển đến canteen bệnh viện, mang đồ đi giặt tại 95 Hải Phòng, quán Tâm Phúc, quán số 142, quán mỳ Quảng Túy Loan và siêu thị Vinmart đều nằm trên đường Quang Trung.

Người nhà bệnh nhân rời Bệnh viện Đà Nẵng đi cách ly tập trung, chiều 27/7. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Bệnh nhân 441", nữ 42 tuổi, quê Ba Tơ, Quảng Ngãi. chị đi chăm con ruột nằm tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24/7, chị cùng người thân đưa con đến khám, nhập viện, sau đó chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Chị nói chỉ ở quê nhà trong vòng 14 ngày trước đó và chủ yếu ở viện những ngày chăm con, ít đi ra ngoài, không về quê.

Xét nghiệm dịch hầu họng ngày 27/7 xác nhận chị dương tính với nCoV. Bệnh nhân hiện cách ly tại Bệnh viện Phổi, tỉnh táo, không ho sốt.

"Bệnh nhân 442", nữ 55 tuổi, ở quận Ngũ Hành Sơn. Từ 15 đến 28/7, bà chăm con tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Bà ăn sáng tại canteen bệnh viện, tần suất 2 -3 lần mỗi tuần, buổi trưa ăn cơm từ thiện tại khoa, buổi chiều về nhà tại phường Hoà Hải và trở lại viện chăm con vào 20h hàng ngày, ngủ tại nhà chờ tầng 3. Bệnh nhân được xét nghiệm ngày 27/7, kết quả dương tính với nCoV.

"Bệnh nhân 443", nữ 63 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam. Bà và con gái thay phiên nhau chăm chồng tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng từ 6/7 đến nay. Trong thời gian này, bà được con rể đưa về quê một lần bằng xe máy. Ngày 27/7, xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính nCoV.

"Bệnh nhân 444", sinh viên 19 tuổi của Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trú tại huyện Hoà Vang.

Hai ngày 17 - 18/7, bệnh nhân liên tiếp uống cà phê cùng bạn học tại Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu. Từ 19 đến 23/7, anh đi lễ tại nhà thờ An Ngãi Đông, gặp bạn bè tại 411B Tôn Đức Thắng, thăm bà điều trị tại Khoa Hô hấp (Bệnh viện Đà Nẵng); đi làm mô hình với bạn học tại Mining Book Coffee. Trong thời gian đó, anh tiếp xúc với nhiều người là bạn học, sinh viên khoá trên, người thân của bạn bè, nhân viên quán cà phê.

Bệnh nhân trở sốt, nhức đầu sau khi trở về từ KTX Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngày 24/7. Hai ngày sau, anh đi siêu thị Big C mua đồ, có mang khẩu trang.

Sáng 27/7, bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV một ngày sau đó.

Xe đón người đi cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng Xe đưa người nhà bệnh nhân đi cách ly đợt 2, giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, sáng 29/7. Video: Hoàng Phương.

"Bệnh nhân 445" là nữ cán bộ hưu trí, 61 tuổi, trú đường Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Người nhà cho biết bệnh nhân ở cùng chồng và vợ chồng người con trai. Bà có tiền sử bệnh thoái hóa khớp gối, tăng cholesterol máu.

Ngày 17/7, bệnh nhân đến khám tại Khoa Mắt và Khoa Cơ, xương, khớp của Bệnh viện C Đà Nẵng và được lên lịch mổ đục thủy tinh thể vào ngày 24/7. Trong thời gian chờ phẫu thuật, bà đến siêu thị Big C mua sắm, dự tiệc tân gia tại số 22 đường Phạm Tuấn Tài (quận Ngũ Hành Sơn), chợ Mới ở phường Nam Dương (quận Hải Châu).

Ngày 23/7, bà nhập viện chờ mổ nhưng bị hoãn. Đến ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng, kết quả dương tính với nCoV. Bệnh nhân đang tỉnh táo, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng.

"Bệnh nhân 446" là nữ công nhân Công ty KANE- M Đà Nẵng, 39 tuổi, nhà ở đường Tú Mỡ, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi.

Chị là người nhà đến chăm sóc điều trị tại tầng 3 Khoa Nội thận - Tiết niệu, Bệnh viện C vào các buổi sáng và chiều tối từ ngày 16 đến 23/7. Buổi còn lại chị vẫn đi làm tại công ty ở Khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu.

Chiều 23/7, mẹ chị được xuất viện. Hai mẹ con về quê ở xã Bình Định, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và trở về nhà vào tối cùng ngày. Hai ngày sau chị cùng một số gia đình ở đường Hoà Nam 5, quận Liên Chiểu, đi chơi phố cổ Hội An.

Trong hành trình này, bệnh nhân có ghé nghỉ lại tại Hoi An Silk Marina Resort & Spa (số 74 đường 18 Tháng 8, phường Minh An, TP Hội An (Quảng Nam). Ngày 26/7, bệnh nhân ở nhà và bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng.

Ngày hôm sau, chị vẫn đến công ty làm việc và có tiếp xúc với đồng nghiệp, cán bộ y tế của công ty. Gần hết ca làm buổi sáng, chị xin về. Đến chiều 27/7, chị đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Bộ Y tế sáng nay (29/7) ghi nhận 8 ca nhiễm nCoV, đều liên quan đến các bệnh viện ở Đà Nẵng, nâng số ca nhiễm năm ngày qua lên 30. Riêng Đà Nẵng ghi nhận 26 ca. Việt Nam hiện ghi nhận 446 ca nhiễm nCoV, 369 người đã khỏi, chưa có người tử vong.

Nguyễn Đông - Hoàng Phương