Lịch trình phượt Lào - Thái 8 ngày với 5,5 triệu đồng

Nguyễn Thùy Trang, sống tại Hà Nội, vừa có chuyến du lịch 8 ngày 7 đêm qua hai nước Lào - Thái Lan, di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ.

Từ 25/9 đến 2/10, Thùy Trang, 27 tuổi đã đến Lào và Thái Lan cùng một người bạn. Tổng chi phí chuyến đi mỗi người hết 5,5 triệu đồng.

Theo nhận xét cá nhân, Lào là quốc gia dễ đi nhất với Trang và giá rẻ. "Lào đã thay đổi sau lần tôi ghé thăm cách đây 4 năm. Ký ức về đất nước này cũng dần loãng vì có quá nhiều chuyến đi khác lấp đầy. Nhưng sự bình yên, nhịp sống chậm, người dân hiền hòa vẫn có trong tiềm thức của tôi, như một loại nước hoa lưu hương", nữ blogger du lịch chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Trang chụp ảnh tại Lào trong chuyến du lịch hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10. Ngày 13/10, cô tiếp tục bay đến Brunei du lịch.

Lào giáp Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam, Campuchia, không giáp biển và có múi giờ trùng với giờ Việt Nam. Do đó, khách Việt không bị ảnh hưởng về vấn đề lệch múi giờ khi đến đây. Ẩm thực Lào chủ yếu có vị cay, chua, ngọt, gần giống ẩm thực Campuchia - Thái Lan.

Thời tiết: Tháng 5-10: mưa nhiều, nhiệt độ trung bình 29 độ C. Từ tháng 11 đến giữa tháng 2: khí hậu khô, nhiệt độ khoảng 15 độ C. Từ tháng 3 đến 5 là mùa nóng, gió Lào thổi nhiều, nhiệt độ trung bình khoảng 38 độ C.

Di chuyển Hà Nội - Lào

Bến xe Nước Ngầm có xe chạy hàng ngày tới Lào. Giờ chạy là 18h, đến Vientiane vào 16-17h hôm sau; giá vé một chiều là 800.000 đồng.

Trước dịch, có xe đi thẳng Hà Nội - Luang Prabang, giá 850.000 đồng một lượt, thời gian di chuyển từ 18h đến 22h hôm sau. Nhưng sau dịch, lượng khách đi vẫn ít, nên hiện tại chủ yếu chỉ có xe đến Vientiane.

Di chuyển trong Lào

Từ Vientine, Trang bắt tàu cao tốc Trung - Lào đến Luang Prabang. Cao tốc mới xây, được nữ du khách đánh giá "hiện đại nhưng nhanh hết chỗ". Tuyến đường sắt dài hơn 400 km, qua sáu nhà ga ở Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang, Muang Xai, Luang Namtha và Boten. Đường sắt này có cả tàu cao tốc và loại thường.

Có ba chuyến từ thủ đô đến Luang Prabang trong ngày: 7h30, 8h, 15h05. Nếu từ Hà Nội sang lúc 17h sẽ không kịp bắt tàu đi tiếp. Do đó, Trang đặt phòng khách sạn ở lại thủ đô Lào một đêm, sáng hôm sau, đến sớm trước giờ tàu chạy hai tiếng để mua vé.

"Khách nhiều, nhanh hết vé. Vé cũng không thể mua hộ vì khách quốc tế phải mang hộ chiếu đến đăng ký và chỉ mở bán trước hai ngày", Trang cho hay. Từ các ga tàu đều có xe đưa đón vào trung tâm, xuống thang máy, đi tới khu vực để xe ở nhà ga là thấy có xe trung chuyển.

Lễ khất thực tại Luang Prabang, diễn ra hàng ngày từ 5h-6h30.

Di chuyển Lào - Thái Lan

Sau hai ngày ở Luang Prabang, Trang và bạn bắt tàu nhanh C81 chạy lúc 13h45 về lại Vientiane. Ngày hôm sau, cả hai bắt xe buýt sang Udon Thani, tỉnh giáp ranh với Lào của Thái Lan. Khoảng cách hai nơi gần 70 km, thời gian di chuyển 2,5 tiếng. Tuyến buýt này có nhiều khung giờ khởi hành để du khách chọn: 8h, 11h, 14h, 15h và 17h. Quầy bán vé mở từ 6h30 đến 18h, giá vé 63.000 đồng một người.

Từ Udon Thani, Trang ra bến xe cùng tên, nằm ngay trung tâm, gần Central Plaza mua vé. Vé được mở bán trước một tiếng, giá 55.000 đồng một người.

Đổi tiền - mua sim

Tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh để sang Lào có cửa hàng tạp hóa, bán sim và đổi tiền. Trang mua sim và nạp thẻ hết 70.000 đồng. Tỷ giá đổi tiền là 100.000 kip (tiền Lào) tương đương 135.000 đồng.

Tại Thái Lan, nếu quên đổi tiền ở cửa khẩu, có thể vào Central Plaza, tìm quầy Super Rich màu cam. Nơi đây chấp nhận cả tiền Việt (tờ 500.000 đồng) và USD. Tiền Thái 1.000 baht tương đương 630.000 đồng.

Nếu ở Udon Thani hai ngày rồi lại về Lào (như Trang), không cần mua sim Thái. "Tải Map.me, bản đồ Udonthani hoặc bản đồ Thái Lan offline về trước, đi đâu chỉ cần có map là được. Nếu đi Bangkok, Chiang Mai, bạn có thể mua sim ở cửa khẩu Nong Khai hoặc mua sim vận chuyển tận nhà trên Klook", Trang nói.

Thủ tục xuất nhập cảnh

Việt Nam - Lào: Trang được nhà xe tại Việt Nam hỗ trợ làm thủ tục, chỉ cần đưa hộ chiếu.

Lào - Thái: "Bạn chỉ cần làm theo mọi người là được", Trang nói. Cô và bạn sau khi xuống xe, đi theo dòng người phía trước xếp hàng, đóng dấu mộc, đi qua an ninh soi chiếu rồi lên đúng xe bus đi từ Lào sang để tiếp tục hành trình. Tờ khai nhập cảnh Thái Lan và Lào có sẵn ở khu vực ngoài cửa lúc đóng dấu mộc. Trang xuống xe, điền rồi mang vào để đóng dấu.

Khaosoy - đặc sản Chiang Mai nhưng bán nhiều tại Luang Prabang.

Nơi ở