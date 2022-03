Lịch trình phụ huynh cần nắm tại Kun Marathon Huế 2022

Bib và race-kit Kun Marathonn được phát trong ngày 8/4, trong khi đường đua sẽ diễn ra trong cả ngày 9/4 tại khu vực Ngọ Môn.

Phụ huynh có mặt tại khu vực Expo nằm trên đường 23 tháng 8 để nhận Bib và race-kit cho các bé từ 7h đến 19h ngày 8/4. Ban tổ chức sẽ tiến hành phát áo, mũ, túi đựng cùng Bib cho con và Bib phụ huynh. Phụ huynh phải đảm bảo giữ Bib của mình để khi trùng số Bib với vận động viên mới được đón bé tại khu vực về đích trong ngày chạy chính thức.

Phần chính của sự kiện là ngày chạy chính thức vào ngày 9/4, chia làm hai buổi: sáng từ 7h đến 11h và chiều từ 14h đến 18h15. Gia đình đưa các bé đến khu vực check-in tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, đường Đoàn Thị Điểm. Sau khi check in, ban tổ chức sẽ hướng dẫn các bé đến khu vực xếp hàng và bắt đầu chạy. Sau khi hoàn thành, phụ huynh sẽ đón con tại khu vực trả vận động viên.

Đường chạy chia làm nhiều lượt khác nhau theo nhóm tuổi. Ban tổ chức sẽ gửi thông tin về lượt, thời gian chạy của các runner nhí qua mail. Phụ huynh chưa đăng ký cho con có thể truy cập vào đây để đăng ký.

Bản đồ đường chạy Kun Marathon Huế 2022.

Ngoài thi chạy, Kun Marathon còn mang đến nhiều hoạt động bên lề khác. Khu vực Expo (mở cửa từ 8/4) có các gian hàng kinh doanh của nhà tài trợ, booth game AR để phụ huynh và các bé trải nghiệm. Khu vực booth game (trước Kinh thành Huế) mang đến 4 trò chơi vận động có thưởng gồm đua xích lô, mở chum tìm hoa giấy, tìm chữ nối câu, thử tài sức mạnh.

Tại khu vực sân khấu từ 9h đến 10h30 và từ 16h30 đến 18h15, các bé có thể xem các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu và giao lưu, chụp ảnh với những người nổi tiếng như Bảo Ngọc, Thơ Nguyễn, Bối Bối, Đỗ Kim Phúc.

Hiện tại, ban tổ chức ghi nhận hơn 1.300 em nhỏ từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước đăng ký tham gia. Cổng đăng ký sẽ tiếp tục mở cho đến khi nhận đủ số lượng 2.000 runner.

Runner nhí xuất phát trên đường chạy Kun Marathon Huế 2020. Ảnh: VM

Đại diện ban tổ chức cho biết: "Số lượng vận động viên năm nay tăng gấp đôi so với các giải trước đó nên chúng tôi quyết định kéo dài sự kiện trong cả ngày 9/4. Do đón lượng lớn phụ huynh và runner, công tác chuẩn bị cũng được tiến hành kỹ lưỡng và kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo sự kiện diễn ra trong điều kiện an toàn nhất".

Kun Marathon Huế 2022 dự kiến đón hàng nghìn lượt runner nhí, phụ huynh về tham dự. Sự kiện hứa hẹn sẽ tạo ra bầu không khí lễ hội, góp phần gắn kết gia đình với nhau. Sự kiện còn là dịp để các runner nhí được giải tỏa căng thẳng sau những ngày học tập. Hòa mình trên đường chạy với những bạn bè đồng trang lứa sẽ giúp các em khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự tự tin, tình yêu thể thao và để lại nhiều kỷ niệm đẹp trên hành trình khôn lớn. Phụ huynh đăng ký cho con tại đây.

Hoài Phương