Từ lúc thức dậy đến khi chiều về, phụ huynh không chỉ tất bật lo việc nhà mà con phải canh giờ đưa đón con gần chục lượt.

Video về lịch trình của phụ huynh khi khối nghỉ hè đi học lại sẽ khiến nhiều người vừa xem vừa bật cười đồng cảm. Từ lúc 6 giờ sáng, các bậc cha mẹ đã hóa thân thành "tài xế công nghệ bất đắc dĩ", chỉ khác là không mặc áo xanh nhưng vẫn chạy xe khắp nẻo đường. Họ phải đánh vật với việc gọi con dậy, thúc ăn sáng, rồi chở đi học kịp giờ, chẳng khác nào "cuốc xe" đầu tiên trong ngày.

Lịch trình của phụ huynh khi khối nghỉ hè đi học lại

Đưa con đến lớp, phụ huynh lại quay về nhà với công việc nội trợ, chuẩn bị bữa sáng rồi đến trưa đón con về. Sau giờ nghỉ trưa, phụ huynh lại chở con đến trường và sau đó mọi việc tiếp tục như một cuốn phim. Cao trào nhất chắc là lúc phụ huynh chen chúc trước cổng trường, vừa ngó nghiêng vừa căng mắt tìm bóng dáng con. Lịch trình của họ dày đặc chẳng khác gì một ứng dụng gọi xe bận rộn.

Khi đón con tan học về cũng là "cuốc cuối" trong ngày và thở phào như vừa hoàn thành một ca trực. Video không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái, mà còn lột tả chân thật sự vất vả nhưng đầy tình thương của phụ huynh. Ai xem xong cũng sẽ bật ra câu nói quen thuộc: "Làm cha mẹ chính là một nghề, mà nghề này không hề có ngày nghỉ!".

