Lịch trình ba ngày khám phá Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Sơn LaDịp Tết, Mộc Châu vào mùa nở rộ của hoa đào, hoa mận, dâu tây chín cùng nhiều đồ ăn ngon, thích hợp cho các chuyến trải nghiệm cả gia đình.

Tháng 1 và 2, hoa mận và đào bung nở ở Mộc Châu, bắt đầu mùa tham quan trải nghiệm và chụp ảnh đẹp nhất năm. Nếu chọn Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán, du khách nên đặt phòng và một số dịch vụ như di chuyển, chụp ảnh... ngay từ bây giờ. Lịch trình dưới đây là gợi ý để du khách lên kế hoạch cho chuyến đi sớm, do anh Quang Kiên, hướng dẫn viên địa phương, và phóng viên VnExpress tư vấn.

Ngày 1: Các điểm tham quan gần trung tâm

Sau một ngày di chuyển, check in khách sạn, du khách nên đến thăm các vườn hoa mận hoặc hoa đào, đồi chè trái tim và ngồi cà phê ngắm hoàng hôn.

Thung lũng mận Nà Ka là điểm gần nhất, đường dễ đi và ôtô vào tận vườn. Các điểm khác xa hơn có thung lũng Mu Náu, khu Chờ Lồng, bản Pa Phách, bản Phiêng Cành. "Dịp Tết thường các vườn mận sẽ đông, đặc biệt nếu hoa nở đẹp. Các điểm xa thì sẽ bớt đông hơn và hoa đẹp hơn", anh Kiên cho hay.

Trước khi ăn tối, du khách ngắm hoàng hôn ở một trong những quán cà phê nổi tiếng như Đá Coffee, tiệm cafe Cánh Cam, Halian Garden... Các quán đều có tầm nhìn rộng ra đồi chè, thuận tiện ngắm cảnh và chụp ảnh check in.

Du khách cũng có thể kết hợp thăm những điểm hoa mai anh đào dự kiến còn nở như khu Quảng Trường, Đồi Gió, Mu Náu.

Dâu bắt đầu chín đỏ ở các vườn tại Mộc Châu. Ảnh: Lam Son Farm

Ngày 2: Hái dâu và trekking Hang Táu nguyên thủy

Qua mùa mưa, hang Táu được bao phủ bởi những thảm cỏ xanh, cây cối đâm chồi, không khí dễ chịu. Tại đây, du khách có thể chụp ảnh, cưỡi ngựa, trekking, ngắm núi rừng và thưởng thức các món ăn địa phương.

Hang Táu, ngôi làng nguyên thủy, cách trung tâm gần 20 km, thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Đường đến Hang Táu nhỏ, gập ghềnh, đang được sửa chữa, nâng cấp, dự kiến hoàn thành trước Tết. Ở đây không có nhiều dịch vụ, điện yếu và không có internet. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể dùng cơm trưa ở đây với một số món ăn đơn giản.

Buổi sáng, trên đường từ trung tâm đến Hang Táu, du khách nên ghé qua một vài vườn dâu như Chimi, Hana, Green Farm, Lam Son Farm... Dâu Mộc Châu quả to, ngọt, có thể ăn tại chỗ hoặc mua về.

Ngày 3: Trải nghiệm vườn hồng và cam

Vườn hồng, vườn cam vẫn còn quả vào dịp Tết Nguyên đán, theo Quang Kiên. Các vườn chỉ cách trung tâm khoảng 10 km.

Cam ở Mộc Châu là giống cam rốn lồi (cam Navel) có nguồn gốc từ Australia, phù hợp với khí hậu địa phương nên sinh trưởng tốt. Du khách chụp ảnh, thưởng thức cam tươi ngay tại vườn. Vé vào cửa 40.000 đồng đến 50.000 đồng tùy nơi. Mỗi kg cam giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng tùy kích cỡ.

Còn hồng Mộc Châu được lấy giống từ Nhật Bản, có hai loại là hồng giòn và hồng chát. Hồng chát có quả gần như không ăn được, nhưng màu cam đỏ rực rỡ, tạo khung cảnh đẹp khi lên ảnh.

Du khách có thể chọn thác Nàng Tiên, thác Chiềng Khoa thay cho vườn hồng và cam. Hai điểm thác này xa trung tâm hơn, nhưng cảnh đẹp, yên bình và "đáng đi".

Trong ba ngày ở Mộc Châu, một số món ăn nên thử gồm đặc sản cá hồi - cá tầm, lẩu sữa, bê chao, cá suối chiên. Các nhà hàng gợi ý ở trung tâm: Vườn Đào, Hang Dơi, Cá Hồi 64, Cá Hồi 26, Xuân Bắc, Tám Béo.

Quang Kiên lưu ý du khách cập nhật thông tin trước khi di chuyển để chuyến đi trọn vẹn, đặc biệt với những người muốn săn hoa đào, hoa mận đúng vụ.

Bản đồ du lịch Mộc Châu. Đồ họa: Tạ Lư

Tâm Anh