Lịch trăng trên 7 mẫu đồng hồ xa xỉ

Patek Philippe Grandmaster Chime "The Only One"

Lịch trăng thường được tích hợp vào các mẫu đồng hồ đa chức năng cao cấp. Mẫu Grandmaster Chime ngoài lịch trăng còn có 19 chức năng khác hiển thị qua hai mặt số, vận hành bởi bộ máy có 1.366 chi tiết. Phiên đấu giá ngày 9/11/2019 tại sự kiện Only Watch, Geneva, Thụy Sĩ, đã khiến Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 trở thành chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới với giá 31 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 33,5 triệu USD (khoảng 815 tỷ đồng) theo tỷ giá hiện tại. Ảnh: Patek Philippe