Công bố lịch thi học sinh giỏi quốc gia 2025

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT diễn ra ngày 25-26/12 với 13 môn, tương tự năm ngoái.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ môn Tin học thi lập trình trên máy, thí sinh 12 môn còn lại thi viết vào ngày 25/12 (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật).

Ngày 26/12, học sinh thi viết môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói 5 môn ngoại ngữ, và tiếp tục thi lập trình trên máy với môn Tin học.

Những thí sinh ở môn Ngoại ngữ được thi thử bài nói vào ngày 24/12. Để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, Bộ yêu cầu mỗi phòng thi có ít nhất một giám thị là giáo viên hoặc hiểu được ngoại ngữ đó.

Sau sáp nhập, cả nước có 42 đơn vị dự thi, gồm 34 tỉnh, thành và các đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP HCM, Huế, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP HCM, Vinh, Tân Tạo và trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Theo quy chế thi học sinh giỏi quốc gia vừa được ban hành cuối tháng trước, những địa phương giữ nguyên sau sắp xếp hoặc các trường đại học, số thí sinh dự thi tối đa ở mỗi môn vẫn là 10 như năm ngoái, riêng Hà Nội là 20.

Với các tỉnh, thành sáp nhập, mỗi đội tuyển được tối đa 20-30 thí sinh (tùy quy mô). Riêng TP HCM (TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được cử 40 em mỗi đội.

12 học sinh đạt giải nhất thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 của trường THPT chuyên Bắc Ninh. Ảnh: Fanpage THPT chuyên Bắc Ninh

Năm ngoái, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng diễn ra vào hai ngày 25 và 26/12 với gần 6.500 thí sinh, đến từ 68 đoàn. Hơn 3.800 thí sinh đạt giải, chiếm gần 59% tổng số dự thi.

Hà Nội dẫn đầu với 200 học sinh đạt giải, kế đó là TP HCM - 166, Hải Phòng - 102. Nếu tính cả các trường THPT chuyên thuộc đại học, duy nhất Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 10, ở vị trí thứ 4 với 101 giải.

Về số giải nhất, đứng đầu là Hà Nội với 18 giải, kế đó là Bắc Ninh (12), Đại học Quốc gia Hà Nội (10), Nghệ An (9), Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM (cùng có 8 em).

Học sinh đạt giải cấp quốc gia sẽ được cấp giấy chứng nhận và xét tuyển thẳng vào nhiều đại học. Ngoài ra, các em được thưởng theo chính sách riêng của địa phương, khoảng 10-100 triệu đồng.

Với 5 môn thi Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập những thí sinh đạt điểm cao (thường là top 40) để bồi dưỡng, trước khi thi chọn đội tuyển.

