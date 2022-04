Lịch sử hàng nghìn năm của giày mũi vuông

Khi nhắc đến giày mũi vuông, nhiều người thường cho rằng đó là phong cách đặc trưng của thập niên 1990. Thời điểm đó, thiết kế hồi sinh, xuất hiện ồ ạt trên khắp sàn diễn thế giới. Các chi tiết như xỏ ngón, quai ngang, dây mảnh... vẫn còn được giữ nguyên đến ngày nay. Valentina Ignatova, người sáng lập thương hiệu giày By Far nổi tiếng, nói với TZR: "Thiết kế của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi các bộ phim truyền hình đình đám như Friends hay Sex and the City". Prada, Calvin Klein được cho là hai nhà mốt truyền cảm hứng nhất cho giày dép mũi vuông thời kỳ này.

Bốn năm trở lại đây, dưới sự lăng xê của nhiều hãng mốt lớn, trong đó có Bottega Veneta, giày dép mũi vuông được nhiều cô gái sủng ái, tượng trưng cho phong cách hiện đại và sành điệu. Ảnh: Laila Magazine