Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết Bính Ngọ nhiều nhất 9 ngày

Hà NộiKhoảng 2,3 triệu học sinh nghỉ Tết Bính Ngọ từ ngày 16 đến 20/2/2026, nếu kết hợp bốn ngày cuối tuần, kỳ nghỉ có thể lên 9 ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - thuộc diện sớm nhất cả nước.

Theo đó, học sinh, giáo viên sẽ nghỉ 5 ngày chính thức theo quy định chung, gồm một ngày trước Tết và bốn ngày sau Tết, bắt đầu từ thứ hai ngày 16 (29 tháng Chạp) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng).

Tuy nhiên, trước và sau kỳ nghỉ Tết đều là cuối tuần. Do đó, học sinh có thể nghỉ nhiều nhất 9 ngày.

Sở yêu cầu các trường sắp xếp người trực, xử lý việc đột xuất; tăng cường tuyên truyền học sinh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chấp hành quy định về quản lý và sử dụng pháo...

Căn cứ điều kiện thực tế, các trường quan tâm, chăm lo đời sống của giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thăm hỏi gia đình thuộc diện chính sách; tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hà Nội, trong ngày hội "Bánh chưng xanh - Tết an lành", tháng 2/2024. Ảnh: Website nhà trường

Giữa tháng 10, Chính phủ chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bắt đầu từ 14 đến hết 22/2, tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ, tổng 9 ngày. Lịch nghỉ của Hà Nội tương tự kế hoạch chung.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đông thứ hai cả nước, sau TP HCM 2,6 triệu.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5. Các địa phương có thể chủ động xây dựng lịch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Thanh Hằng