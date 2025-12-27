Sở Giáo dục TP HCM: Hiệu trưởng có thể cho nghỉ Tết 14 ngày

Kỳ nghỉ Tết chính thức của học sinh TP HCM là 11 ngày, nhưng hiệu trưởng được linh động kéo dài thành 14 ngày, theo Sở Giáo dục.

Nội dung được Sở Giáo dục và Đào tạo nêu trong hướng dẫn gửi các trường sáng nay.

Tối qua, UBND thành phố chốt lịch nghỉ Tết của trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên là 11 ngày, từ 12-22/2/2026 (tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng). Số ngày nghỉ này tương tự năm ngoái.

Văn bản không nhắc đến trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, một cán bộ Sở cho biết ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) rơi vào giữa tuần, nếu trường đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình thì có thể cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (9-11/2). Ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), học sinh trở lại trường, để đồng bộ với lịch nghỉ của người lao động, thuận tiện cho phụ huynh sắp xếp công việc.

"Hiệu trưởng chủ động quyết định cho học sinh trường mình, không cần xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo", người này cho hay.

Học sinh trường THCS Nguyễn Du, TP HCM, tham gia hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán, tháng 1/2025. Ảnh: THCS Nguyễn Du

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, miễn đủ 35 tuần thực học. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5.

Đến nay, khoảng 5 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết 2026 cho học sinh, chủ yếu là 11 ngày, riêng Hà Nội tối đa 9 ngày.

Trong cả nước, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của người lao động từ ngày14 đến hết 22/2, tức 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng, tổng 9 ngày.

Lệ Nguyễn