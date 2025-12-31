Làm tư nhân có được nghỉ Tết âm lịch 9 ngày như công chức?

Dù quy định cứng chỉ là 5 ngày nhưng người lao động hoàn toàn có thể tận hưởng kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài tới 9 ngày. Dưới đây là 5 giải đáp giúp bạn nắm chắc quyền lợi của mình.

1. Số ngày nghỉ Tết Âm lịch 2026 của cán bộ, công chức có nhiều hơn người lao động tại khu vực tư nhân?

Theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, Tết Âm lịch 2026 người lao động được nghỉ 5 ngày và hưởng nguyên lương.

Theo khoản 1 Thông báo 9441/TB-BNV ngày 16/10/2025 của Bộ trưởng Nội vụ, Tết Âm lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch 2026 như sau: Nghỉ 5 ngày theo quy định gồm một ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ hai 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, số ngày nghỉ Tết Âm lịch 2026 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại khu vực công với người lao động tại khu vực tư nhân là bằng nhau (5 ngày).

Tuy nhiên, thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2026 của hai đối tượng này có thể khác nhau, vì chế độ ngày nghỉ hằng tuần của hai đối tượng này có thể không giống nhau, người sử dụng lao động tại khu vực tư nhân chọn thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2026 khác với lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 tại khu vực công.

2. Ai quyết định lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của người lao động tại khu vực tư nhân?

Căn cứ khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của người lao động tại khu vực tư nhân.

3. Chi tiết về lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của người lao động tại khu vực tư nhân?

Theo khoản 6 Thông báo 9441/TB-BNV ngày 16/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ cho phép người sử dụng lao động quyết định lựa chọn một trong ba phương án nghỉ tết Âm lịch 2026 sau đây:

- 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc

- 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc

- 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Lưu ý: Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

4. Doanh nghiệp khu vực tư nhân có chế độ nghỉ hằng tuần một ngày (Chủ nhật) được phép thực hiện cho người lao động có kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài 9 ngày liên tục như cán bộ, công chức?

Theo khoản 6 Thông báo 9441/TB-BNV ngày 16/10/2025 của Bộ trưởng Nội vụ, khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại khu vực công; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân có chế độ nghỉ hằng tuần một ngày (chủ nhật) được phép thực hiện cho người lao động có kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài 9 ngày liên tục như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại khu vực công (gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2026 theo quy định; hai ngày thứ Bảy; hai ngày Chủ nhật).

Lưu ý: Vì doanh nghiệp khu vực tư nhân có chể độ nghỉ hằng tuần một ngày (chủ nhật). Do đó, với hai ngày thứ bảy có thể sử dụng từ ngày nghỉ hằng năm (ngày phép năm) của người lao động; hoặc cho người lao động nghỉ không hưởng lương (nếu họ đồng ý); hoặc thưởng thêm hai ngày nghỉ này cho người lao động (nghỉ vẫn được hưởng lương); hoặc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ để người lao động làm bù (nếu họ đồng ý và có chính sách trả lương đúng quy định của pháp luật).

5. Người lao động tại khu vực tư nhân muốn có kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2026 dài ngày hơn quy định thì phải làm sao?

Người lao động tại khu vực tư nhân muốn có kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2026 dài ngày hơn lịch nghỉ Tết do người sử dụng lao động công bố thì họ có thể thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ thêm những ngày liền trước hoặc/và liền sau thời gian nghỉ Tết theo lịch.

Lưu ý: Việc nghỉ thêm trong trường hợp này có thể là nghỉ không hưởng lương hoặc sử dụng ngày phép năm.

Luật sư Phạm Thanh Hữu

Đoàn luật sư TP HCM