Lịch ngắm lá vàng lá đỏ Hàn Quốc mùa thu 2025

Cây phong, sồi và ngân hạnh ở Hàn Quốc chuyển lá vàng lá đỏ từ bắc xuống nam, đẹp nhất từ giữa tháng 10 và kết thúc giữa tháng 11.

Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, mùa thu Hàn Quốc 2025 sẽ bắt đầu muộn hơn mọi năm do nhiệt độ cao từ mùa hè kéo dài đến tháng 9.

Lá vàng sẽ bắt đầu từ núi Seoraksan ở tỉnh Gangwon, phía đông bắc Hàn Quốc. Thời điểm đẹp nhất dự kiến sau ngày 20/10. Điểm kết thúc mùa thu sẽ là đảo Jeju ở phía nam, dự kiến khoảng 14/11. Cao điểm lá chuyển màu trên toàn quốc từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Lá phong đỏ ở Hàn Quốc. Ảnh: InmyKorea

Tại thủ đô Seoul, với trung tâm là vườn Bách thảo Quốc gia, dự kiến lá cây sồi, ngân hạnh sẽ chuyển màu từ khoảng 25 đến 28/10. Ngoài ra, một số điểm đến ở thủ đô mà du khách không thể bỏ qua là cung điện Gyeongbokgung, rừng Seoul Forest, công viên Olympic, hồ Seokchonhosu. Lá vàng của hàng cây bạch quả bên trong cung Deoksugung và hội trường Myeongnyundang của Đại học Sungkyunkwan cũng là điểm đến hút khách.

Ở vùng lân cận Seoul, KTO gợi ý du khách đến đảo Nami, vườn bách thảo Hwadam, rừng bạch quả ở Hongcheon, núi Jangtaesan ở Daejeon, chùa Baegyangsa ở Jangseong, chùa Bulguksa ở Gyeongju.

Theo KTO, du lịch mùa thu Hàn Quốc, du khách nên lưu ý một số điểm:

- Thời tiết mùa thu Hàn Quốc ấm áp và ôn hòa, nhiều nắng và nhiệt độ ban ngày từ 15 đến 21 độ C, nhưng thường giảm xuống dưới 10 độ C sau hoàng hôn.

- Nên mang theo áo ấm, áo len, khăn choàng, tất... và các đồ giữ nhiệt khác nếu cần.

- Nếu phải di chuyển và đi bộ nhiều, nên chuẩn bị giày thể thao để có thể tản bộ dễ dàng và thoải mái.

- Lưu ý đặt phòng trước ít nhất 2-3 tuần, đặc biệt tại Seoul hoặc Sokcho.

Gợi ý lịch trình 4 ngày ngắm lá vàng, lá đỏ ở Seoul và vùng lân cận:

Ngày 1: Seoul - cung điện Gyeongbokgung - cung điện Deoksugung - phố đi bộ Insadong

Ngày 2: Đảo Nami - vườn Morning Calm - Seoul

Ngày 3: Công viên núi Naejangsan (cách Seoul 2 tiếng di chuyển) - nghỉ đêm tại Jeonju hoặc quay lại Seoul

Ngày 4: Tham quan Đại học Kyunghee - mua sắm tại phố Myeongdong.

Tâm Anh