Libya bắt đầu kéo tàu chở LNG trôi dạt của Nga khỏi bờ biển phía tây đất nước và phối hợp với phía Nga để dỡ hàng.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Libya Mohamed Al-Shahoubi ngày 25/3 thông báo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đã được giao nhiệm vụ dỡ hàng trên tàu Nga, đồng thời đang phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và cơ quan chức năng Nga, Malta để đảm bảo an toàn hàng hải ở lưu vực Địa Trung Hải.

NOC cho hay "không có hiện tượng rò rỉ hàng hóa" trên con tàu đang được lực lượng tuần duyên Libya lai dắt, môi trường xung quanh vẫn an toàn và không có dấu hiệu xảy ra rủi ro.

Libya dỡ hàng từ tàu Nga chở 60.000 tấn khí đốt trôi dạt trên biển Lực lượng tuần duyên Libya kéo tàu chở dầu Nga tới vùng biển quốc tế để dỡ hàng ngày 25/3. Video: X/Libya Observer

Video do chính quyền Libya công bố ngày 24/3 cho thấy một tàu khu trục đang kéo con tàu Nga bằng dây cáp. Chỉ huy các hoạt động tại khu vực trung tâm của lực lượng tuần duyên và an ninh cảng, ông Omar Mohamed Omar Al-Tuwair, cho biết con tàu đã được kéo ra xa khỏi bờ biển Zuwara.

"Chúng tôi trấn an người dân trên khắp Libya nói chung và các khu vực ven biển phía tây nói riêng, đặc biệt là Zuwara và Sabratha, rằng các cơ quan chức năng liên quan đang nỗ lực hết sức để xử lý tình hình", ông Tuwair nói. Chính quyền hiện vẫn chưa tiết lộ con tàu sẽ được lai dắt về đâu.

Con tàu dài 277 m này rời cảng Murmansk ở vùng Bắc Cực của Nga, chở theo khoảng 900 tấn dầu diesel và hơn 60.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên đường tới Ai Cập. Nó bốc cháy vào ngày 3/3. Bộ Ngoại giao Nga cho hay tàu Arctic Metagaz bị UAV đánh trúng tại vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải, cách Malta khoảng 168 hải lý về phía đông nam và trôi dạt trên biển từ đó. Nga cáo buộc Ukraine thực hiện đòn tấn công này.

Tàu Arctic Metagaz trôi dạt trên biển Địa Trung Hải, ngày 15/3. Ảnh: AFP

Toàn bộ 30 thành viên thủy thủ đoàn đã rời tàu lên xuồng cứu sinh sau khi hỏa hoạn bùng phát, trong đó có người bị bỏng. Họ được lực lượng cảnh sát biển Libya phối hợp với đại sứ quán Nga tại Libya giải cứu và đưa tới Benghazi.

Con tàu sau đó trôi dạt vô định trên biển đến gần bờ biển cảng Zuwara ở phía tây Libya. Italy, Pháp, Tây Ban Nha và 6 thành viên EU khác ở phía nam tuần trước đã cảnh báo rằng con tàu có "nguy cơ gây thảm họa sinh thái nghiêm trọng".

Vị trí trôi dạt của tàu Nga. Đồ họa: Sun

Hồng Hạnh (Theo Reuters)