Li Hao hụt giải Thủ môn hay nhất U23 châu Á 2026

Arab SaudiThất bại 0-4 trước Nhật Bản ở chung kết khiến Li Hao - người hùng của Trung Quốc từ đầu giải - không được nhận danh hiệu Thủ môn hay nhất VCK U23 châu Á 2026.

Theo thông lệ, danh hiệu này thường được trao cho thủ môn thi đấu ở chung kết, và thủng lưới ít nhất giải. Trước chung kết, Li Hao của Trung Quốc chưa thủng lưới, nhưng thất bại 0-4 khiến anh để mất danh hiệu vào tay Rui Araki của Nhật Bản.

Araki chỉ để thủng lưới một bàn suốt cả giải, trong trận tứ kết hòa Jordan 1-1 qua 120 phút. Sau đó, ở loạt luân lưu, thủ môn sinh năm 2007 này cản thành công hai lượt sút, giúp Nhật Bản thắng 4-2.

Li Hao (áo vàng) và Rui Araki (áo xanh) thi đấu trong trận Nhật Bản thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 24/1/2026. Ảnh: AFC

Xét về màn trình diễn, Li Hao ghi dấu ấn sâu đậm hơn Araki, với nhiều pha cứu thua xuất thần, đặc biệt trong các trận thắng Australia 1-0 ở vòng bảng, rồi hạ Uzbekistan ở tứ kết. Thủ môn sinh năm 2004 có 33 pha cứu thua sau 6 trận - nhiều nhất giải đấu, còn Araki có 8 lần qua 5 trận - nằm ngoài top 10 thủ môn cản phá nhiều nhất giải.

Rui Araki gần như không phải đối mặt với thử thách nào ở vòng bảng, khi Nhật Bản thắng Syria 5-0 và UAE 3-0. Anh được nghỉ ngơi ở lượt cuối thắng Qatar 2-0, trước khi tỏa sáng trong loạt luân lưu với Jordan ở tứ kết.

CHN 0-4 JPN H/L Diễn biến chính trận Nhật Bản thắng Trung Quốc 4-0 ở chung kết U23 châu Á 2026.

"Sự điềm tĩnh và phong thái tự tin của Araki đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng Hàn Quốc 1-0 ở bán kết", bài viết trên trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) có đoạn. "Anh tiếp tục thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời ở chung kết thắng Trung Quốc 4-0".

Rui Araki Thủ môn Li Hao 5 Số trận 6 480 Số phút thi đấu 570 8 Số pha cản phá 33 1 Số bàn thua 4

Araki thuộc biên chế CLB J-League 1 Gamba Osaka, và là thủ môn số một của cả đội U20 và U23 Nhật Bản. Với 1,94 m, anh có chiều cao bằng 4 thủ môn khác tại VCK U23 châu Á 2026, là Adli Mohamed (UAE), Murad Arafat (Jordan) và Amirmahdi Maghsoudi (Iran). Pouria Rafiei (Iran) và Dylan Peraic-Cullen (Australia) là hai thủ môn cao nhất giải, đều 1,96 m.

Ở tuổi 19, Araki trở thành người trẻ nhất nhận giải Thủ môn hay nhất, kể từ khi U23 châu Á trao phần thưởng này vào năm 2020. Ba thủ môn trước đó đoạt giải, lần lượt là Song Bum-keun của Hàn Quốc khi ấy 23 tuổi, Nawaf Al-Aqidi (Arab Saudi, 22) và Abduvohid Nematov (Uzbekistan, 22). Al-Aqidi là thủ môn duy nhất không để thủng lưới cả giải và giúp Arab Saudi vô địch năm 2022.

Hiếu Lương