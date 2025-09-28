LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt, tiền Iran mất giá kỷ lục

Giá trị đồng rial của Iran giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD, sau khi Liên Hợp Quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt với nước này.

Theo các trang web theo dõi tỷ giá tiền tệ ngày 28/9, trên thị trường chợ đen, đồng rial được giao dịch ở mức chưa từng có là khoảng 1,12 triệu rial đổi một USD. Một tháng trước, tỷ giá là khoảng một triệu rial đổi một USD.

Điều này xảy ra sau khi lệnh cấm vận vũ khí và trừng phạt do Liên Hợp Quốc áp đặt với Iran có hiệu lực trở lại từ ngày 27/9. Anh, Pháp và Đức trước đó đề xuất kích hoạt tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì những cáo buộc cho rằng Iran vi phạm thỏa thuận năm 2015 vốn ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Tehran đến nay vẫn khẳng định chỉ phát triển chương trình hạt nhân phục vụ mục đích dân sự, không phải quân sự.

Người phụ nữ đi ngang khu vực trưng bày tên lửa ở Tehran hôm 27/9. Ảnh: AFP

Việc lệnh trừng phạt được tái áp đặt đã chấm dứt nhiều tháng ngoại giao căng thẳng nhằm khôi phục những cuộc đàm phán bị đình trệ kể từ tháng 6, khi quân đội Israel và Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân Iran.

Tehran hôm nay lên án động thái tái áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, tuyên bố sẽ đáp trả. "Việc tái kích hoạt những nghị quyết đã bị hủy bỏ là vô căn cứ về mặt pháp lý và hoàn toàn phi lý. Tất cả các quốc gia phải ngừng công nhận tình trạng bất hợp pháp này", Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một tuyên bố. "Iran sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia. Bất kỳ hành động nào nhằm làm suy yếu quyền và lợi ích của người dân Iran sẽ phải đối mặt hành động đáp trả kiên quyết và thích đáng".

Các lãnh đạo phương Tây nhấn mạnh những kênh đối thoại với Iran vẫn mở. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Tehran "chấp nhận những cuộc đàm phán trực tiếp, có thiện chí" về chương trình hạt nhân của nước này. Ông đồng thời thúc giục các nước thành viên Liên Hợp Quốc "ngay lập tức" áp đặt trừng phạt "nhằm gây sức ép lên giới lãnh đạo Iran để họ làm điều đúng đắn cho đất nước mình và điều tốt nhất cho an toàn của thế giới".

Ngoại trưởng Anh, Pháp và Đức cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ tiếp tục tìm kiếm "giải pháp ngoại giao mới nhằm đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân". Ba nước đồng thời kêu gọi Iran "kiềm chế mọi hành động leo thang căng thẳng".

Nga trong khi đó tuyên bố sẽ không thực thi các lệnh trừng phạt, coi chúng là vô hiệu. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, những lệnh trừng phạt này cho thấy phương Tây không muốn tìm kiếm "giải pháp mang tính xây dựng trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc" mà chỉ nhằm gây áp lực lên Tehran để khiến họ phải đơn phương nhượng bộ.

Nhiều người dân Iran bày tỏ lo lắng về tác động tiềm tàng từ các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế vốn đang chênh vênh của nước này. "Tình hình kinh tế hiện rất khó khăn rồi, nhưng nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa", Dariush, một kỹ sư Iran 50 tuổi, cho hay.

"Ảnh hưởng của việc bị tái áp đặt lệnh trừng phạt đã rõ ràng. Tỷ giá hối đoái đang tăng và điều này sẽ khiến giá cả tiếp tục tăng cao ở Iran", ông nói, than phiền rằng mức sống hiện tại "thấp hơn nhiều" so với hai hoặc ba năm trước.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)