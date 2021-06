LHQ cảm kích Việt Nam điều trị nhân viên mắc Covid-19

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc điện đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ cảm kích Việt Nam điều trị nhân viên mắc Covid-19 của tổ chức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay điện đàm chúc mừng ông Antonio Guterres nhân dịp ông được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tái bổ nhiệm làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2022-2026. Hai bên cũng trao đổi về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN.

Tổng thư ký Guterres đặc biệt cảm kích việc Việt Nam tiếp nhận, điều trị thành công cho một nhân viên LHQ mắc Covid-19, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế cùng vượt qua đại dịch. Ông ghi nhận những đóng góp của Việt Nam tại LHQ và các vấn đề toàn cầu, nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho rằng Việt Nam là nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, đã và đang đóng góp tích cực vào công việc chung của LHQ, trong đó có đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ cảm ơn với những hỗ trợ của LHQ dành cho Việt Nam thời gian qua, đề nghị các tổ chức LHQ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là triển khai vaccine và tư vấn chính sách phục hồi sau đại dịch.

Hai bên chia sẻ tầm quan trọng của duy trì, thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Việt Nam trước đó tiếp nhận và điều trị khẩn cấp bệnh nhân là nhân viên LHQ nhiễm nCoV đang công tác tại một nước trong khu vực. Bệnh nhân trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng, được đưa đến Việt Nam bằng máy bay riêng do Nhóm công tác sơ tán y tế khẩn cấp của LHQ (MEDEVAC) thực hiện.

Sau quá trình điều trị tích cực theo quy trình cách ly chặt chẽ, nhờ năng lực chuyên môn và sự tận tình của y bác sĩ Việt Nam, bệnh nhân đã bình phục, được xuất viện và rời Việt Nam ngày 15/6. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp nhận và điều trị bệnh nhân là nhân viên LHQ theo cơ chế MEDEVAC, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - LHQ.

Vũ Anh