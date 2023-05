LHP Cannes tri ân đạo diễn Jean-Luc Godard

Liên hoan phim Cannes 2023 sẽ công chiếu trailer bộ phim chưa từng ra mắt của cố đạo diễn người Pháp Jean-Luc Godard, tri ân cống hiến của ông.

Ban tổ chức dự kiến chiếu trailer phim Drôles de Guerres (Phoney Wars), tác phẩm còn dang dở của Godard trước khi qua đời, tại Cannes Classics - sự kiện tôn vinh các di sản điện ảnh. Theo Deadline, đoạn trailer dài 20 phút là sự hợp tác giữa nhà thiết kế Anthony Vaccarello của thương hiệu Saint Laurent cùng công ty công nghệ L’Atelier.

Godard vào tháng 5/1990. Ảnh: AFP

Đại diện ban tổ chức cho biết: "Godard luôn biến những ý tưởng sơ lược trở thành những tác phẩm mang tính thẩm mỹ cao. Phoney Wars nằm trong số đó và là bộ phim thể hiện lòng tôn kính tuyệt đối với điện ảnh".

Buổi trình chiếu sẽ có sự góp mặt của đạo diễn hình ảnh Fabrice Aragno - cộng sự lâu năm của Godard khi cùng ông hợp tác trong bốn tác phẩm: Notre musique (2004), Film Socialisme (2010), Les Trois Désastres (2013) và Goodbye to Language (2014). Tháng 7/2021, Aragno nói với Vogue rằng ông đang hoàn thành hai bộ phim cuối trong sự nghiệp của Godard, bao gồm Phoney Wars và Scenario. Tuy vậy, sau sự ra đi của đạo diễn Vivre Sa Vie, cả hai tác phẩm trên đều phải dừng sản xuất. Nội dung xoay quanh hai phim vẫn còn là ẩn số.

Phần tri ân đạo diễn sinh năm 1930 còn bao gồm buổi trình chiếu tác phẩm kinh điển Contempt (1963) của ông dưới định dạng 4K. Ngoài ra, bộ phim tài liệu Godard by Godard mô tả cuộc đời và sự nghiệp làm phim của ông cũng ra mắt khán giả tại Cannes Classics. Đạo diễn Florence Platarets là người thực hiện tác phẩm dài một tiếng trên, kịch bản do Frederic Bonnaud phụ trách.

Jean-Luc Godard sinh ra tại Paris, có cha là bác sĩ và mẹ là tiểu thư của một dòng họ tài phiệt. Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh dưới vai trò một nhà phê bình và sản xuất những bộ phim đầu tiên vào thập niên 1950. Năm 1960, Godard tạo ra cuộc cách mạng khi phá vỡ các quy ước được thiết lập từ lâu của điện ảnh Pháp bằng việc sử dụng máy quay cầm tay ở phim trường nhằm tạo ra các cú lia máy sáng tạo.

Cố đạo diễn luôn tìm cách phá vỡ các quy chuẩn cũ trong điện ảnh. Ảnh: The Film Stage

Nhà phê bình Roger Ebert nói về Godard vào năm 1969: "Godard là một đạo diễn hàng đầu. Không có bất kỳ ai vào giai đoạn những năm 1960 có thể tạo ảnh hưởng lên nền điện ảnh như cách anh ấy làm".

Đạo diễn được khán giả biết đến qua các bộ phim như Breathless, Le Petit Soldat hay Alphaville. Là người có hứng thú với chủ nghĩa triết học hiện sinh, ông luôn đề cập đến lịch sử điện ảnh và quan điểm chính trị trong tác phẩm của mình.

Godard qua đời ngày 13/9/2022 tại Ville, Thụy Sĩ, trước khi kịp hoàn thành Phoney Wars. Năm 2014, bộ phim Goodbye to Language của ông đoạt giải phim do giám khảo bình chọn tại Liên hoan phim Cannes. Năm 2018, Godard giành Cành Cọ Vàng với tác phẩm Image Book.

Cảnh phim 'Breathless' của Jean-Luc Godard Cảnh phim "Breathless" của Jean-Luc Godard. Video: YouTube Filmstruck

Liên hoan phim Cannes 2023 diễn ra từ ngày 16 tới 27/5. Ngoài Phoney Wars, Cannes Classics năm nay còn công chiếu bản làm lại của bộ phim Return to Season (1923) do cố nghệ sĩ Man Ray đạo diễn, với phần nhạc phim mới do Jim Jarmusch sáng tác. Sự kiện cũng bao gồm lễ tri ân 70 năm ngày mất của đạo diễn Ozu Yasujiro, đi kèm phần công chiếu bản phục dựng hai tác phẩm Record of a Tenement Gentleman và The Munekata Sisters của ông.

Quốc Bảo