LH Legal bổ sung luật sư thành viên

Công ty Luật TNHH LH Legal vừa bổ sung hai nguyên chánh tòa làm luật sư thành viên, nhằm củng cố năng lực tranh tụng và tư vấn pháp lý chuyên sâu.

Theo đó, ông Phạm Lương Toản, nguyên Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP HCM và bà Lê Thúy Phượng, nguyên Chánh tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa gia nhập đội ngũ luật sư thành viên của LH Legal.

Ông Phạm Lương Toản có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xét xử hình sự. Trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP HCM, ông tham gia giải quyết nhiều vụ án lớn, phức tạp. Kinh nghiệm này giúp ông có kỹ năng sâu trong việc đánh giá chứng cứ, điều hành phiên tòa và đặc biệt là nhận diện ranh giới giữa quan hệ dân sự, kinh tế với trách nhiệm hình sự.

"Sự góp mặt của ông được kỳ vọng củng cố năng lực tư vấn ở các lĩnh vực hình sự kinh tế, chức vụ, tài chính và các vụ việc có rủi ro pháp lý cao", đại diện LH Legal cho biết.

Ông Phạm Lương Toản, nguyên Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP HCM. Ảnh: LH Legal

Trong khi đó, bà Lê Thúy Phượng có chuyên môn rộng về các lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại và quản lý nhà nước. Với hơn 30 năm công tác trong ngành tòa án và từng là Chánh tòa Hành chính, bà có thế mạnh rõ rệt trong các vụ việc liên quan đến đất đai, quyết định hành chính và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp. Đây là nhóm lĩnh vực then chốt đối với các nhà đầu tư đang mở rộng dự án và cần xử lý các vướng mắc về thủ tục pháp lý.

Bà Lê Thúy Phượng, nguyên Chánh tòa Hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: LH Legal

Đại diện LH Legal cho biết, việc quy tụ những chuyên gia từng công tác lâu năm trong hệ thống tòa án giúp công ty phát triển theo chiều sâu trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ pháp lý chất lượng cao tăng mạnh. "Với nhiều tập đoàn và ngân hàng lớn, yêu cầu hiện nay không chỉ dừng lại ở việc giải quyết một tranh chấp cụ thể, còn đòi hỏi khả năng nhận diện rủi ro sớm, xây dựng chiến lược pháp lý tổng thể và bảo vệ lợi ích trong những tình huống nhạy cảm", vị đại diện nói.

LH Legal đang phát triển mô hình dịch vụ pháp lý đồng hành cùng khách hàng từ sớm. Thay vì chỉ xuất hiện khi xung đột đã phát sinh, đội ngũ luật sư sẽ tham gia từ khâu rà soát hồ sơ, xây dựng phương án pháp lý đến xử lý tranh chấp nội bộ và làm việc với cơ quan chức năng. Việc tăng cường đội ngũ luật sư thành viên cấp cao giúp công ty củng cố vị thế trong phân khúc chuyên sâu, nơi khách hàng đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy chiến lược và trải nghiệm thực tiễn.

Luật sư Lê Nguyên Hòa, Giám đốc Điều hành LH Legal, chia sẻ giá trị cốt lõi công ty theo đuổi là khả năng đồng hành với khách hàng trong những giai đoạn áp lực nhất về quản trị. Theo ông Hòa, ở những vụ việc nhạy cảm, khách hàng cần một đội ngũ có khả năng nhìn thấy bản chất vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và có sự thận trọng nghề nghiệp cao. "Việc mời các chuyên gia có kinh nghiệm xét xử gia nhập là sự bổ sung mang tính chiến lược", ông Hòa khẳng định.

Ông Hòa cũng cho biết thêm, với các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư nước ngoài, việc có đơn vị tư vấn thấu hiểu vận hành pháp lý của cả doanh nghiệp lẫn hệ thống tư pháp là yếu tố then chốt. Việc tập trung vào chất lượng đội ngũ thay vì mở rộng quy mô đơn thuần được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển chuẩn mực và thực chất của LH Legal.

Thanh Thư