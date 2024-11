LG trình diễn màn hình có thể co giãn

Màn hình co giãn đầu tiên trên thế giới của LG có thể tăng diện tích hiển thị từ 12 inch lên 18 inch.

Màn hình đầu tiên trên trên thế giới của LG có thể co giãn. Ảnh: LG

Màn hình của hãng Hàn Quốc sử dụng công nghệ hiển thị microLED với ưu điểm nội trội mở rộng diện tích thêm 50%. Cơ chế chuyển đổi từ kích thước 12 inch kéo dãn thành 18 inch nhờ sử dụng vật liệu nền nhựa. Các điểm ảnh microLED kích thước 40 μm có độ bền hơn 10.000 lần kéo giãn và vẫn giữ nguyên mật độ điểm ảnh 100 ppi ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt hay bị va đập như rơi.

Một trong các ứng dụng của công nghệ mới là quấn quanh quần áo. Công ty từng hợp tác với hãng thiết kế thời trang để giới thiệu bộ sưu tập mặc hàng ngày nhưng tích hợp màn hình, cho phép kéo dãn, gấp và thậm chí là xoắn.

LG đang hướng tới nhiều ứng dụng khác nhau, như màn hình ôtô với các nút cảm ứng nổi và có thể nhấn trực tiếp trên màn hình để trải nghiệm xúc giác khi lái xe hoặc đồng phục cứu hỏa với các bảng hiển thị thông tin cần thiết theo thời gian thực.

Màn hình co giãn cũng có thể sử dụng trên các thiết bị quấn quanh yêu cầu độ đàn hồi nhất định, tạo ra các loại thiết bị hoàn toàn mới sau khi điện thoại gập đã phổ biến. Màn hình co giãn từng được chính phủ Hàn Quốc tài trợ và giao nhiệm vụ phát triển và sản xuất nguyên mẫu với yêu cầu ít nhất 20% độ co giãn. Màn hình mới của LG vượt xa yêu cầu này với 50% độ co giãn khi có thể từ 12 inch lên 18 inch chỉ bằng cách kéo tay.

Samsung cũng tham gia phát triển màn hình co giãn và đã trình diễn một nguyên nguyên mẫu microLED không lâu trước đây. Hãng cũng được cho là đang phát triển một vòng đeo tay theo dõi sức khỏe với màn hình co giãn.

Huy Đức (theo PhoneArena)