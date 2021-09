LG thay Sharp làm module máy ảnh cho iPhone 13

LG Innotek sẽ tiếp nhận lượng lớn đơn hàng sản xuất module camera cho iPhone 13 sau khi nhà máy Sharp ở Việt Nam tạm đóng cửa vì Covid-19.

Theo The Elec của Hàn Quốc, LG Innotek có thể cung cấp khoảng 70% module camera cho iPhone thế hệ mới. Đơn hàng này được chuyển tiếp từ Sharp do nhà máy của hãng tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19. LG cũng có một nhà máy ở Hải Phòng nhưng vẫn duy trì được hoạt động.

LG Innotek là công ty sản xuất linh kiện điện tử thuộc tập đoàn LG. Ngay cả khi nhà máy của họ ở Việt Nam phải tạm dừng hoạt động, công ty vẫn còn một cơ sở ở Gumi (Hàn Quốc) để duy trì sản xuất.

Các đơn hàng làm module camera cho iPhone trước đây do nhà sản xuất O'Film của Trung Quốc phụ trách. Sau khi Apple dần rút khỏi chuỗi cung ứng ở đất nước tỷ dân, đơn hàng được chuyển giao cho Sharp và hiện là LG Innotek. So với iPhone 12, iPhone 13 cần nhiều linh kiện hơn nên đơn hàng năm nay cũng tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

Một bản dựng iPhone 13. Ảnh: Ian

Theo The Elec, cả bốn mẫu iPhone 13 sẽ có tính năng Sensor-shift - tính năng nổi bật được giới thiệu trên camera của iPhone 12 Pro Max, sẽ khiến giá bán tăng đáng kể.

iPhone 13 dự kiến được trang bị chip Apple A15 Bionic với hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng, màn hình ProMotion 120 Hz với phần khuyết nhỏ hơn, đồng thời cải tiến ở camera.

Apple đã gửi thư mời về sự kiện trực tuyến diễn ra vào 10h ngày 14/9 tại Mỹ (0h ngày 15/9, giờ Hà Nội). Giới công nghệ dự đoán, iPhone 13 và một số sản phẩm thế hệ mới như Apple Watch Series 7, Airpods 3 có thể sẽ được giới thiệu tại đây.

Bốn bản mô hình được cho là của iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro Max cũng từng xuất hiện tại Việt Nam từ đầu tháng 8. Các hệ thống bán lẻ khẳng định iPhone 13 sẽ có hàng chính hãng sớm hơn một tháng so với năm ngoái, tức có thể đến tay người dùng Việt Nam cuối tháng 10.

Khương Nha (theo The Elec)