LG tăng kết nối cộng đồng trong năm 2025

Thông qua cộng đồng LifeGenius, LG tổ chức nhiều hoạt động như trải nghiệm sản phẩm, workshop, cuộc thi, góp phần kết nối người tiêu dùng trong năm 2025.

LifeGenius Việt Nam được LG xây dựng như một cộng đồng dành riêng cho người tiêu dùng, nơi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ cuộc sống tiện nghi hơn. Thay vì tập trung vào thông tin kỹ thuật, cộng đồng hướng đến việc chia sẻ trải nghiệm thực tế, những mẹo nhỏ trong chăm sóc gia đình, tổ chức không gian sống và cân bằng nhịp sống hiện đại.

Ngay từ đầu năm, LifeGenius khởi động với các hoạt động trực tuyến dễ tiếp cận, tạo cảm giác gần gũi cho cả thành viên mới. Minigame "Đổi gió sống trọn, nhận quà cực chất" hay cuộc thi ảnh "Mẹ và những năm tháng yêu dấu" thu hút nhiều câu chuyện giản dị, giàu cảm xúc Theo đại diện LG, những tương tác này tạo không khí sôi động, giúp các thành viên tìm thấy sự đồng cảm từ những trải nghiệm quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Thành viên chia sẻ câu chuyện về sử dụng thiết bị gia dụng thông minh. Ảnh: LG

Bước sang giữa năm, LifeGenius mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm thực tế, nơi thành viên có cơ hội trực tiếp sử dụng và đánh giá sản phẩm gia dụng LG như máy giặt AI DD 2.0 Việc chia sẻ cảm nhận từ quá trình sử dụng máy giặt, thiết bị bếp hay đồ gia dụng gắn liền với câu chuyện tiết kiệm thời gian, giảm gánh nặng việc nhà và nâng cao chất lượng sống.

Song song đó, các workshop trải nghiệm trực tiếp như pha chế, sinh hoạt gia đình hay kỹ năng sống được tổ chức, tạo không gian để thành viên gặp gỡ, học hỏi và kết nối ngoài đời thực.

Từ nửa cuối năm, chuỗi workshop trải nghiệm mở rộng với nhiều chủ đề đời sống như sáng tạo nội dung, làm bánh, sử dụng điện an toàn, khám phá màu sắc cá nhân hay thủ công. Đại diện LG cho biết, những buổi gặp gỡ này dần xóa nhòa khoảng cách của một cộng đồng trực tuyến, thay vào đó là cảm giác thân quen của những người có chung nhịp sống và mối quan tâm. Cùng với đó, các hoạt động tương tác như check-in triển lãm, minigame kết nối thành viên mới hay thử thách trải nghiệm sản phẩm tiếp tục duy trì. Cộng đồng này cũng ghi nhận sự đồng hành của những thành viên tích cực bằng các phần quà giá trị.

Chuỗi workshop Another Us do LG tổ chức. Ảnh: LG

Kết thúc năm 2025, LG tổ chức sự kiện gặp mặt LifeGenius "Thank you party 2025 - Year End Cook-fest". Sự kiện tổ chức mô phỏng một gian bếp hiện đại, để các thành viên trải nghiệm hệ sinh thái gia dụng với các sản phẩm LG French Door, LG Quadwash và LG NeoChef và tham gia các hoạt động mang không khí lễ hội. "Sự kiện cũng là dịp cộng đồng vinh danh những thành viên nổi bật, ghi nhận sự đóng góp và đồng hành trong suốt một năm, khép lại hành trình bằng cảm giác ấm áp và trọn vẹn", đại diện LG nói.

Thành viên tham gia sự kiện của thương hiệu. Ảnh: LG

Cũng theo đơn vị, năm 2026, cộng đồng sẽ mở rộng không gian với các hoạt động dành cho những người quan tâm đến lối sống tích cực, tiện nghi và cân bằng. Đơn vị đặt mục tiêu xây dựng LifeGenius trở thành nơi các thành viên trải nghiệm, kết nối, hướng đến sự tích cực trong cuộc sống.

Hoài Phương